El Senado pedirá al Congreso la retirada de la amnistía por no plantearse como reforma constitucional e irá al TC si no lo hace

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha encontrado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional una nueva fórmula con la que tratar de frenar la tramitación de la amnistía. El PP usará su mayoría absoluta en el Senado para plantear un conflicto de atribuciones contra el Congreso, por considerar que la ley de amnistía supone una "reforma encubierta de la Constitución" y no se ha tramitado de esa manera, tal y como establece el artículo 188 del Reglamento del Senado. Es decir, que Feijóo llevará al primer choque entre Cámaras de toda la democracia por entender que la amnistía debería de haberse tramitado como una reforma constitucional.

Tal y como explican fuentes parlamentarias, el primer paso para ello será plantearlo en un pleno de la Cámara Alta para requerir formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley. Desde entonces, el Congreso tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días. "Si no lo hace o su respuesta es negativa, el siguiente paso sería llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia", advierten desde el PP. En todo caso, esta nueva iniciativa no paralizará el plazo de dos meses que tiene el Senado para tramitar la ley.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha subrayado la "diferencia" que existe entre un Congreso liderado por el PSOE, porque "quien decide qué se aprueba es Carles Puigdemont", y un Senado liderado por el PP en el que se "legisla" y lo senadores no son "parlamentarios de segunda" porque no se "doblegan ante los desprecios" del Gobierno. A lo que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha replicado que el actual Gobierno es "plenamente respetuoso" con el Senado y muestra de ello es que Pedro Sánchez ha comparecido seis veces como presidente y ha atendido 70 preguntas en sesión de control, mientras que el expresidente popular Mariano Rajoy lo hizo "cero veces". Asimismo ha acusado al PP de no emplear el Senado como una Cámara territorial sino como una Cámara de "confrontación con el Congreso, dilatoria y obstruccionista".

Habrá ampliación.