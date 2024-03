¿Es realmente Kate la mujer que aparece en el vídeo? Nuevas y razonables dudas sobre su autenticidad: pelo, andares, luces...

Ni fotos, ni vídeos, ni desmentidos. La batalla por saber qué le pasa realmente a Kate Middleton no cesa. El vídeo publicado por The Sun de la princesa saliendo el pasado fin de semana de un supermercado frutícola junto a su marido había parecido tranquilizar a los ingleses... pero nuevas dudas razonables sobre su autenticidad han puesto en bandeja otra polémica.

La primera es que resulta extraño que en una feria donde había tanto público, en Windsor, un lugar muy popular, más tratándose de un sábado, solo se haya difundido un vídeo, hecho por un particular desde el parking del lugar. ¿Nadie estaba atento a esa presencia tan esperada?

El pelo de la 'presunta Kate' es larguísimo, o al menos, más que la foto manipulada por ella y publicada hace unos días, en la que aparece abrazada a sus hijos. Esto podría indicar también que la dichosa foto, efectivamente, entre sus retoques incluía una cara de la princesa superpuesta y copiada de una revista. No la real.

Pues está claro que no es Kate. Qué fuerte todo y qué vergüenza mundial. pic.twitter.com/CGJPW9ELz9 — Saúl Ortiz (@saulortizs) March 19, 2024

La delgadez de la princesa llama la atención, aunque podría deberse al postoperatorio de su cirugía abdominal (si especificar). Sus piernas, cubiertas por unos leggins, y su rostro, tremendamente anguloso, sorprenden mucho. Su cara, cuando es ampliada, sugiere que se parece a Kate, no que sea ella (al menos como era en Navidad cuando se publicaron sus últimas fotos de verdad).

También los andares rapidísimos de Kate son 'sospechosos'. Alguien recién intervenido no parece estar en condiciones de caminar así de deprisa, aunque lo cierto es que han pasado más de dos meses.

La decoración del mercado igualmente suscita preguntas. Se aprecian luces que podrían ser de Navidad, lo que haría pensar que el vídeo se hizo entonces, aunque se emita ahora. Es posible, no obstante, que se trate de luces de Pascua, muy celebrada en Inglaterra.

Ser de cierto el vídeo tampoco tiene sentido que la propia casa real, envuelta en secretos y debates peligrosos, no haga uno propio, oficial y bien realizado para aclarar dudas. Es obvio que si la pareja del momento acude a comprar, es más que previsible que el público se fije en ellos y los fotografíe (como ha pasado). Anticiparse habría sido una buena idea en medio del desconcierto.

Kate Middleton, princesa de Gales, con sus tres hijos, en su primera foto tras su operación. INSTAGRAM

Por otro lado, cuando menos llama al estupor, imaginar que Guillermo acudiera a esa tienda con otra acompañante que no sea su mujer. (A no ser que Guillermo no sea Guillermo, si bien en su caso parece más claro que sí lo es).

En medio de esta crisis de comunicación que asola a la pareja, se ha vuelto a colar el nombre de Rose Hanbury, amiga de ambos y vinculada sentimentalmente al príncipe de Gales. De ser una tercera persona (no necesariamente Hanbury), el caos en Buckingham será indescriptible.