Cristina Porta sufrió un aborto: "Lo tuve sola aun estando con una persona que me quería"

Cristina Porta ha recordado un traumático episodio de su vida, cuando sufrió un aborto hace un tiempo. La periodista, que participa en La casa de los famosos, se ha abierto en canal y ha contado ese triste capítulo: "Si quiero tanto a estos dos niños que no han salido de mí, pienso que, cuando sea madre, seré solo madre", reaccionó al ver unas fotografías de sus sobrinos.

"Una vez, yo estuve embarazada", desveló entonces la periodista. "Tuve un aborto natural y fue el peor día de mi vida. Me sentía tan mal por lo que me estaba pasando... Era como: 'jolín, el sueño más grande de mi vida no lo puedo cumplir y encima estoy sola'", detalló la televisiva entre lágrimas.

"Tuve un aborto sola aun estando con una persona que me quería. Por eso me cuesta tanto confiar en un hombre", se sinceró. "Prefiero estar sola y hasta ser madre soltera, si puedo, que esperar algo de nadie que nunca me han dado".

Además, recordó su relación con Luca Onestini, fraguada en Secret Story. "Me enamoré muchísimo de él. Fue un reality supercomplicado, pero ha sido de la mejor experiencia de mi vida", rememoró Porta, que aseguró que, cuando salieron de la casa, todo cambió. "Era una persona muy diferente a la que yo había conocido en la casa. Cuando lo dejamos, contó en una revista cosas muy feas de mí". En todo ese tiempo, "no tenía ganas de nada": "Me daba pena a mí misma y no encontraba a la Cris que había sido solo porque quería estar con él".