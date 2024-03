Medio siglo después del inicio de la transición democrática y del nacimiento de Alianza Popular, luego convertido en Partido Popular, el veterano periodista Graciano Palomo (Villanueva de Gumiel, Burgos, 1951) resume en su nueva obra -y dos palabras- la evolución del principal partido de centroderecha en España: Éxodo y poder: una historia crítica de la derecha española.

Desde su fundador, Manuel Fraga, hasta el vigente presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, el profesor recorre en esta crónica la historia de una longeva formación política que, según dice, "ha estado tres veces a punto de desaparecer". Palomo recibe a 20minutos y comenta las exclusivas del que promete que será su último título sobre el partido, cuyo reducto resume en sentido agridulce: "Éxodo, porque casi 50 años después del inicio de la transición, la derecha solo gobernó 14 años. Y poder, porque el PP mantiene la mayor parte del poder territorial y autonómico y porque su poder es incuestionable".

Cuando publicó su anterior obra, Siete días de furia y puñales, dijo usted que era el último libro que escribía sobre el PP, pero aquí está de nuevo. ¿Por qué ha querido volver a escribir sobre el partido?Es verdad que lo dije, pero este es el último. He tardado 40 años en hacer el trabajo de campo y seis meses en escribirlo. Este es un punto final, un compendio de todo, de acuerdo con informaciones, hechos y relatos que he ido apuntando; sobre todo del presidente fundador, Manuel Fraga, y la fecha clave del 23 de julio de 2023.

¿No pudo resistirse a escribir sobre el 23J?No, porque todo el mundo opinaba que el centro-derecha volvía al poder tras esas elecciones. Era la 'línea Maginot' de Alberto Núñez Feijóo después de que en dos ocasiones se interrumpiera abruptamente la estancia en el poder del PP: el 14 de marzo de 2004, tras los atentados de Atocha; y el 1 de julio de 2018, con la moción de censura de Mariano Rajoy. En ambos casos la derecha española necesitaba estar por lo menos cuatro años más, y el 23J era la tercera vez.



¿Por qué no lo consiguió en los pasados comicios?Porque durante la campaña, cuando el PSOE utilizó la consigna de la ultraderecha, los del PP se sintieron aludidos. ¡Pero si el que dice eso está gobernando con los comunistas, que no ocurre en ningún país de Europa! A ver, el PP tiene dos asignaturas pendientes. La primera es quitarse del medio el San Benito y rechazar la teórica superioridad moral de la izquierda, es decir, que como eres de izquierdas eres más honrado, más igualitario, más feminista… y eso no es verdad. La segunda es su orfandad mediática. Cuando Rajoy gobernó siete años, en TVE había como mínimo 2 a 1 [tertulianos] en favor de la izquierda. Y ahora mismo en Telemadrid pasa lo mismo, hay más gente de izquierdas que de derechas.

Graciano Palomo en la redacción de 20minutos. Jose González

Señala usted en su libro que los pactos con Vox y su "demonización" llevaron al votante de izquierdas moderado a votar al PSOE y no al PP. ¿Cómo podría haberlo evitado Feijóo?Hay que tener en cuenta que quien perdió las elecciones fue Vox. Cuando Abascal dice que si él llega al Gobierno va a haber un 155 permanente, moviliza a Cataluña. Fue Cataluña la que decidió las elecciones. Y ahí no estuvo fino el Partido Popular, no lo supo administrar, se tenía que haber desligado por completo de Vox.

¿Cree que influyeron las decisiones asimétricas sobre los pactos con Vox según la comunidad autónoma?Claro, eso también. Es una de las fallas en la administración. Tendrían que haber dicho: "De aquí no se mueve nadie hasta que pasen las elecciones". Lo que hicieron con Aragón, lo que hizo Sánchez en Navarra con Bildu…

Su nueva obra promete "exclusivas periodísticas". ¿Podría revelarnos alguna de ellas?Bueno, la primera no es que sea exclusiva, pero es desconocida, que es que Manuel Fraga fundó El País. El ideólogo y el que llamó a la gente para que pusiera dinero fue Fraga, que era embajador de Franco en Londres. Y luego otra cosa importante: el Partido Popular ha estado tres veces a punto de desaparecer.



¿Cuáles?La primera fue en las elecciones democráticas del 1979, cuando Fraga saca nueve escaños. Entonces el presidente Adolfo Suárez llama a Fraga, le dice que abandone el proyecto y le ofrece ser presidente del Tribunal de la Competencia, que es como poner a alguien a servir cafés. Y Fraga le dice que no. El segundo momento fue la moción de censura de Rajoy. Quedaron deshechos, sin saber dónde ir, con un caso de corrupción, un impacto mediático brutal... Y eso se une al tercer caso, cuando ocurrió lo de Ayuso. La dirección general nacional del partido entra en contra de una lideresa y la gente la apoya. Si Albert Rivera le hubiera dado el sorpasso al PP en ese momento... habría podido desaparecer.

De Fraga a Feijóo, ¿ha visto usted un cambio importante de tendencia?Sí. No se parecen en nada. Fraga dejó la semilla de un partido provincialista, regionalista, populista... pero muy deshilachado. El que hace un partido formidable fue Aznar, por encima de su tema como gobernante, que la cagó finalmente con la guerra de Irak, su prepotencia con la mayoría absoluta y la gestión del 11-M. Lo sustituye Rajoy, un hombre templado, tranquilo... un hombre de manguitos. Tiene un gran input, que es haber salvado España de la intervención después de la pésima herencia que le dejó Zapatero, pero en el plano político fue un desastre. No estaba preparado para tener una rebelión en Cataluña ni para la aparición de Ciudadanos y Vox. Le sustituye Pablo Casado, buen chico, pero le superó todo y eligió mal al secretario general. Y luego viene Feijóo.

¿Cómo fue su ascenso?Cuando ocurrió la gran crisis de la moción de censura, con el partido dividido, María Dolores de Cospedal, Casado y Soraya [Saénz de Santa María] fueron a ver a Feijóo para que diera un paso al frente. Él pidió volver bajo palio y exigió a los expresidentes Rajoy y Aznar que le apoyasen. Hay un almuerzo que tiene con el cesado Rajoy en Santiago de Compostela donde Mariano le dijo: "Mira Alberto, debes presentarte, pero yo no te voy a apoyar porque yo he prometido ser neutral". Entonces Feijóo no quiso aceptar. De hecho, pensó en dejar la política.



Ya cuando sucede la gran crisis con Ayuso y Casado van todos en peregrinaje y hay unanimidad de que tome el poder. Y lo hace muy bien, gana las elecciones, pero no consigue su objetivo de desplazar a Sánchez. Feijóo nunca se creyó las maldades que le decían de Sánchez hasta que tuvo cabal conocimiento de cómo se la clavaba. ¡Que le han representado como si fuera un narcotraficante!

Entrevista a Graciano Palomo. Jose González

Sí consiguió el PP la mayoría absoluta en el Senado, ¿cómo lo valora?Nada, eso es una anécdota. El Senado es una Cámara en la que nos podríamos ahorrar ciento y pico millones que cuesta.

¿Hay nerviosismo dentro del PP por las cesiones de Sánchez al independentismo?Hay una preocupación brutal. Pero no solo dentro del Partido Popular. Hay una inmensa mayoría. El pueblo español quiere a su país, sabe que es la nación más antigua de Europa, que si no hay Estado no hay ni pensiones, ni sanidad, ni nada. Y no solo en España, también en Europa. La que más lo temía era Merkel, que es quien más se opuso al secesionismo catalán, pero ahora estamos hablando de un tema mayor, es un tema de enorme importancia.

Justamente el PP ha llevado la amnistía a Bruselas, ¿cree que tendrá efecto?Yo creo que sí, cuando se consume. Europa no va a permitir que entre en vigor, clama al cielo. Sobre todo por el relato de la convivencia. ¿Qué convivencia? Si ahora están pidiendo autodeterminación. Y a nadie engaña, Sánchez está ahí por siete votos.

¿Cómo vaticina usted las elecciones europeas?Yo creo que el PSOE va a pegarse un batacazo monumental. Va a ampliar la ventaja el Partido Popular Español, y por supuesto el Partido Popular Europeo, que es la gran fuerza política del centro-derecha, que ha ganado Portugal y Polonia. Después del 12 de junio, Sánchez lo va a tener muy crudo, y también lo tiene ahora, porque utiliza lo que no puede utilizar para mantenerse en el poder, que es entregar la nación a unos tíos que quieren destruirla, ultraderechistas, xenófobos, racistas, malversadores y corruptos que quieren volver al feudalismo. ¿De qué gobierno progresista están hablando?

Aún así, los pronósticos son buenos para el PSC en las elecciones catalanas, que dan la victoria a Salvador Illa.Sí, bueno, estoy de acuerdo, pero eso no significa nada. Su poder está concentrado en Cataluña, ¿pero lo demás? Tienen a [Emiliano García] Page, al que odian, y al bueno del asturiano [Adrián Barbón]. Conoceremos las auténticas barrabasadas de Sánchez cuando abandone el poder.

Dice usted en su libro que Cataluña es la "piedra de toque" en el camino de la derecha española. ¿Cree que esto se podría revertir?Difícil. Se hubiera podido revertir si la aplicación del 155 hubiera durado. De hecho, en las primeras elecciones catalanas ganó UCD. Ahora con los medios volcados y el relato secesionista es difícil. Pero la culpa la tiene el PSOE, porque los constitucionalistas son mayoría y es una gran irresponsabilidad de un partido de izquierdas, que teóricamente es 'Arriba parias de la Tierra', estar en la deriva del independentismo. Yo creo que si Illa no es presidente Sánchez lo va a pasar muy mal. [Jordi] Turull ya ha dicho que no van a aguantar a un delegado de la Moncloa para formar Gobierno, y van a hacer la declaración de independencia. Con la amnistía en la mano pueden hacer lo que les dé la gana.

¿Cree que la legislatura va a durar hasta 2027?No creo ni que llegue a Navidad. Es lo que yo veo lógico que ocurra. En otro país democrático, ya se lo hubiesen cargado.

¿Por qué Éxodo y Poder?Éxodo porque casi 50 años después del inicio de la transición democrática en España, la derecha solo gobernó 14 años, y el resto lo ha gobernado la izquierda. Eso es éxodo. Y poder, porque el PP tiene poder. En el éxodo, mantiene la mayor parte del poder territorial y autonómico y tiene un poder en Europa indescriptible, dentro del Partido Popular Europeo. Es una de las grandes fuerzas, una formación política que se acercó al millón de militantes, con la mayor militancia de toda Europa. Su poder es incuestionable.

¿Cree entonces que Feijóo va a ser presidente?Estoy convencido. Solo le queda una bala; si en las próximas no gobierna, a Sargadelos. Pero todo le favorece.