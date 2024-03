Podemos abre la puerta a una coalición con los 'comuns' de Ada Colau para las elecciones en Cataluña

Amago de deshielo en la izquierda no independentista a la izquierda del PSOE de cara a las elecciones autonómicas de Cataluña. El adelanto de los comicios al próximo 12 de mayo ha pillado a ese espacio político a contrapié y, este lunes, Podemos mostró su disposición a alcanzar un acuerdo con la Catalunya en Comú de Ada Colau para acudir unidos a las urnas, pese a que los comuns son el referente catalán de Sumar. "Siempre hemos apostado por llegar a acuerdos y alianzas con otros actores políticos, y este caso no va a ser una excepción", señaló en este sentido el secretario de Organización morado, Pablo Fernández.

Todavía no hay ninguna negociación abierta para que Podemos y los comuns suscriban una alianza en Cataluña, pero lo cierto es que ese paso adelante es significativo tras el último desastre electoral del espacio no nacionalista a la izquierda del PSOE. El mes pasado en Galicia ese espacio no consiguió entrar al Parlamento y obtuvo un resultado paupérrimo: Podemos logró un 0,26% de los votos y Sumar, un 1,9%. De cara a los comicios catalanes las previsiones no son tan malas, aunque las primeras encuestas apuntan a que los morados se quedarían fuera del Parlament y los comuns perderían una parte de sus ocho diputados.

Consciente de esa debilidad, Podemos, en palabras de Fernández, está "abierto a llegar a alianzas y acuerdos con otras formaciones" del campo progresista en Cataluña, lo que implica que la negociación podría ser con los comuns pero también con ERC o incluso con la CUP. De no alcanzar ningún acuerdo, los morados se presentarán en solitario a las elecciones, pero ese es un escenario que quieren evitar a toda costa porque quedarse fuera del Parlament de Cataluña por primera vez en su historia supondría una seria losa para la gran apuesta de Podemos: conseguir un resultado decente en las elecciones europeas de junio, donde se juega el todo por el todo con Irene Montero como candidata.

Por parte de Catalunya en Comú, la posibilidad de acudir a las urnas en coalición con Podemos ha sido recibida con cierta tibieza, aunque ningún dirigente la ha descartado por el momento. Hace unos días la líder de los comuns, Ada Colau, dejaba caer que su partido siempre ha "trabajado para confluir", e incluso señaló que "hay mucha gente de Podemos que ya siente el espacio de los comuns como suyo". Y este lunes el portavoz del partido, Joan Mena, no descartó que se abra una negociación, aunque afirmó que es difícil que llegue a buen puerto porque "es evidente que Podemos ha decidido otro camino" y eso "dificulta" las conversaciones.

Mena, de hecho, lanzó sin disimulo un llamamiento a los votantes y militantes morados para que se unan a las filas de los comuns. "Somos un espacio en el que ya participan compañeros de Podemos y damos la bienvenida a las personas que han formado parte de ese partido", apuntó el portavoz de la formación de Colau, que aseguró además que a Catalunya en Comú no le parece un buen punto de partida para negociar que Podemos no descarte aliarse con ningún partido a la izquierda del PSOE, como ERC o la CUP. "No nos gusta", lamentó.