La tajante decisión de Terelu Campos tras ser ingresada por una neumonía: "Soy una bestia"

Europa Press via Getty Images

Después de un percance de salud que la llevó directamente al hospital, Terelu Campos ha tomado una importante y drástica decisión: dejar el tabaco para siempre.

La comunicadora, que ha pasado por una neumonía por la que tuvo que ser hospitalizada en un centro madrileño, ha asegurado que lleva ya casi diez días sin fumar.

"Yo tampoco contribuyo mucho, porque tengo algún vicio muy malo y asqueroso que es un inconveniente. Llevo 9 días sin fumar, a pesar de lo que digan en otros sitios", ha explicado Terelu a Jordi González en D Corazón.

El presentador ha querido bromear con ella, preguntándole si se había notado ya que hubiera cogido unos kilos. "No me ha dado tiempo a engordar, tampoco he querido comer. El caso es que estoy mejor", ha añadido la madre de Alejandra Rubio y hermana de Carmen Borrego.

Eso sí, Terelu quiere ser realista: "Llevo 9 días. Mi meta es mañana, y mañana, pasado. Quiero y ojalá pueda decir que lo he dejado. Mucha gente me dice que lo voy a conseguir, pero soy una bestia", ha reconocido la periodista.