Terelu Campos, ingresada de urgencia en un hospital de Madrid

Terelu Campos ha sido ingresada de urgencia este fin de semana por una neumonía, una enfermedad una enfermedad respiratoria por la que se trasladó a la Fundación Jiménez Díaz.

Según informa Semana, la colaboradora no acudió ni el sábado ni el domingo al plató de Televisión Española por "no encontrarse bien", pero sin concretar entonces de qué se trataba su dolencia.

Sin embargo, horas después, ha salido a la luz su problema de salud, siendo una neumonía la causa de su hospitalización, que la revista tilda de "urgencia".

Hace unos días, la periodista detalló cómo fueron los últimos días de su madre, María Teresa Campos, fallecida el pasado septiembre. En una entrevista íntima en el programa El show de Bertín, la colaboradora y presentadora compartió con los espectadores momentos conmovedores hasta ahora no contados de los últimos momentos de la vida de su madre.

"Ella estaba muy mal. La peor enfermedad es la de la mente, a ella el cerebro la devoró por dentro y la consumió por fuera, no se alimentaba", dijo la colaboradora televisiva, que explicó por qué le tenían restringidas las visitas a su madre: "Quería que se quedaran con otra imagen de ella, porque esa no era ella".

Terelu explicó que, debido a su enfermedad, su madre no era consciente de lo que estaba pasando, pero tenía momentos de lucidez, y en uno de ellos pronunció una frase que no ha conseguido olvidar y que le dejó claro que ella "sabía que se iba": "No puedo más".