Terelu Campos detalla los últimos días de su madre, María Teresa, y su dura frase antes de morir: "Ella sabía que se iba"

Terelu Campos ha detallado cómo fueron los últimos días de su madre, María Teresa Campos, fallecida el pasado septiembre. En una entrevista íntima en el programa El show de Bertín, la colaboradora y presentadora ha compartido con los espectadores momentos conmovedores hasta ahora no contados de los últimos momentos de la vida de su madre.

Asegurando que la "extraña profundamente", sobre su madre y la enfermedad que padeció, ha indicado: "Le pedí a la Virgen que se la llevara", ha dicho Terelu, entre lágrimas, durante la entrevista.

"Ella estaba muy mal. La peor enfermedad es la de la mente, a ella el cerebro la devoró por dentro y la consumió por fuera, no se alimentaba", ha agregado la colaboradora televisiva, que ha explicado por qué le tenían restringidas las visitas a su madre. "Quería que se quedaran con otra imagen de ella, porque esa no era ella".

Terelu Campos ha explicado que, debido a su enfermedad, su madre no era consciente de lo que estaba pasando, pero tenía momentos de lucidez y en uno de ellos pronunció una frase que no ha conseguido olvidar y que le dejó claro que ella "sabía que se iba": "No puedo más".