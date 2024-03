Los familiares del joven abatido por tres agentes llamaron a la Policía porque amenazaba con matarles

El hermano y la madre del joven que fue abatido a tiros por tres policías en Madrid en 2021 llamaron dos veces a la Policía porque amenazaba con matarlos, según han declarado este viernes ante la Audiencia de Madrid. Este viernes ha continuado el juicio con jurado a tres policías nacionales que mataron a Kebyn Brayan el 26 de noviembre de 2021 en su piso del distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Según el relato de la madre y el hermano de la víctima, la primera llamada se produjo sobre las 21:25 horas, cuando el hermano de Peralta llamó al 091 diciendo que este estaba "como loco, desbaratando todo en casa" y "amenazando a todo el mundo de que va a matar". En ese momento, el agente que atendió la llamada le pidió que se pusiera la madre, quien explica que uno de sus hijos le da "muchísimos problemas".

"No lo aguanto, está todo el día matándose con el hermano... es una situación insoportable", comentó a la Policía, mientras les explicó que llevaba así tres días y les pidió que lo sacaran de casa y le dieran "un sustito".

El policía le contestó que no eran educadores y que solo irían en caso peligro real, además de recomendar a la madre que le diga al hijo que se vaya de casa y que denuncie en comisaría para que un juez pueda dictar una orden de alejamiento. La madre preguntó entonces si su hijo tenía que "matar a alguien" para que fueran, a lo que el agente le contestó que no. Pocos minutos después volvió a llamar explicando que el joven sacó un cuchillo y no les dejaba entrar en el piso, por lo que ya enviaron patrullas al domicilio.

La Fiscalía pide que los policías sean condenados a dos años y medio de cárcel por homicidio con la eximente incompleta de legítima defensa, mientras que las acusaciones particulares solicitan diez años, y la defensa y la Abogacía del Estado reclaman la absolución porque actuaron en legítima defensa y en cumplimiento del deber.

El juicio finalizará el lunes con los informes finales, después de que este viernes hayan declarado varios forenses que han afirmado que el joven había tomado tres drogas diferentes en las horas previas al suceso, lo que pudo influir en su conducta. Además, los agentes dispararon a zonas no vitales, de modo que cada herida por si sola no provocaba la muerte, pero los siete impactos juntos si.

Una opinión que ha compartido el psiquiatra José Cabrera, quien ha comparecido este viernes a petición de la defensa, y ha confirmado que la víctima tenia en sangre MDMA, viagra y cannabis. Según ha dicho, la primera droga puede bajar el umbral del dolor, de manera que una persona "ni sienta un disparo" y experimente "un trastorno explosivo".

También han declarado dos forenses del Instituto Nacional de Toxicología que han corroborado que Peralta tenía en sangre las tres drogas y han precisado que el cannabis y el MDMA se metabolizan rápidamente, de modo que tuvo que ser "un consumo muy reciente" el que pudo desencadenar un cuadro psicotrópico.