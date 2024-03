Anita Matamoros habla de cómo se encuentra tras su ruptura con Nacho Santandreu: "Tengo el corazón contento"

La influencer Anita Matamoros ha tenido unos meses complicados tras su ruptura con Nacho Santandreu y la muerte de su perro Ringo. La hija de Kiko Matamoros ha asistido como invitada a los Premios Dial Tenerife 2024, donde ha confesado cómo se encuentra en este momento.

"No fue un comienzo de año fácil, pero estoy bien, remontando y cada vez mejor. La verdad que muy orgullosa, trabajando un montón", expresó Matamoros ante las cámaras de Europa Press. "Estoy en un buen momento laboral y personal", añadió.

La hija de Makoke desveló que tiene "el corazón contento y lleno de alegría". "Como diría Marisol", expresó con humor ante los medios. Pero no hizo más declaraciones sobre su situación sentimental.

Anita Matamoros aseguró que, a pesar su gran exposición en las redes por su trabajo, las críticas no le suelen afectar. "Al principio sí. Empecé en YouTube con 16 años. Superado ese periodo me hice de hierro", comentó.

Explicó que al final "aprendes a qué darle importancia y a qué no". "A mí me importa lo que piensa la gente que me quiere, no la que me conoce a través de una pantalla", aseguró, dejando claro "que no le va a dar el poder de hacerle daño a una persona" que no conoce.

Con respecto a los premios a los que asistió como invitada, reveló que su favorito era Dani Fernández, "Mi sueño frustrado es haber sido una estrella del pop. Miley Cyrus es un ídolo para mí, yo he crecido con Hannah Montana", expresó la influencer, quien se define como muy melómana y disfruta mucho de la música.