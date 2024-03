El Banco de España no ha demandado a David Broncano por promocionar una plataforma de inversión en criptomonedas: es un timo

En Twitter (ahora X) se están difundiendo anuncios con imágenes en las que supuestamente vemos cómo David Broncano es detenido. Estos anuncios enlazan a una página web que suplanta a El Mundo, en la que se afirma que el Banco de España ha demandado al presentador por lo que dijo en directo en un programa de televisión. Supuestamente, Broncano recomendó una plataforma de inversión en criptomonedas para hacerse rico.

A través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319), habéis consultado por estos anuncios. Sin embargo, todo es falso y las supuestas plataformas de inversión a las que enlaza el contenido, TradeGPT 350 Plixi y Trade 360 Cipro, no están autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para prestar servicios de inversión.

"El escándalo que conmociona a toda España. No sabía que la cámara seguía grabando. Era el fin de su carrera". Esto afirman algunos de los anuncios que se están compartiendo en la red social Twitter, en los que supuestamente vemos al presentador David Broncano siendo detenido o juzgado.

Captura de uno de los anuncios que circulan en X Maldita.es

El anuncio de Twitter enlaza a una página web (goodsoilproject. com) que copia el diseño de la web de El Mundo. Sin embargo, la web oficial es elmundo.es.

Captura de la página web falsa que suplanta a El Mundo Maldita.es

Según el titular del contenido falso, el Banco de España ha demandado a David Broncano "por lo que dijo en directo" durante una entrevista con Andreu Buenafuente en Late Motiv. Según el texto del contenido, el presentador demostró durante el programa que la plataforma de inversión que estaba recomendando funcionaba. En ese momento, supuestamente, el Banco de España llamó para cortar la emisión del programa.

Es todo falso: no hay ningún registro de las supuestas declaraciones de Broncano en el programa. De hecho, las imágenes que aparecen en el contenido corresponden a la visita del presentador a Late Motiv en enero de 2021. Durante esa visita, Broncano no recomendó ninguna plataforma de inversión. Las supuestas plataformas de inversión a las que enlaza el contenido falso no están autorizadas por la CNMV

Comparativa entre la imagen del contenido falso y la entrevista origina Maldita.es

Si hacemos clic en cualquier botón de la página web que suplanta a El Mundo, nos dirigen a otros sitios web en los que se invita a los usuarios a invertir en las supuestas plataformas de inversión en criptomonedas TradeGPT 350 Plixi y Trade 360 Cipro. En estos sitios web aparece un formulario para que los usuarios faciliten sus datos personales.

Captura de la página web de la supuesta entidad Trade 360 Cipro Maldita.es

No obstante, estas entidades no están autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para prestar servicios de inversión.