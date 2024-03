Cómo solicitar el carnet joven en Murcia: requisitos, modalidades y descuentos

Los jóvenes de Murcia cuentan con su particular carnet joven. Impulsado por el Gobierno regional, ofrece una gran selección de planes a precios mucho más baratos o incluso gratuitos. Esta tarjeta, que tiene un precio que va desde los 6 hasta los 12 euros, se puede utilizar en los diferentes locales de Murcia, así como en todo el territorio nacional y en los cerca de 40 países adheridos al programa europeo de juventud.

Todas las bonificaciones incluidas en el carnet joven, así como los establecimientos que forman parte del mencionado programa, se pueden consultar en la web oficial del departamento de Juventud de la Región de Murcia. Entre todos los beneficios disponibles, los usuarios podrán aprovecharse de una variedad de ofertas como autoescuelas, alojamientos, cursos, actividades deportivas, transporte público o funciones teatrales.

Cómo solicitar el carnet joven de Murcia

Se trata de una acreditación personal e intransferible y está dirigida a los jóvenes de entre 14 y 30 años. Además, ofrece dos modalidades diferentes: la financiera y la no financiera. La principal diferencia es que la primera lleva asociados unos servicios de CaixaBank y que se puede solicitar tanto en una sucursal murciana de este banco como en la aplicación de Imagine en caso de ser clientes ya.

El carnet joven financiero, que se paga únicamente por domiciliación bancaria, cuesta 12 euros y tiene una validez de cuatro años. Este mismo coste y duración tiene la opción no financiera. En el caso de no querer domiciliar el carnet joven no financiero, costaría 6 euros y tendría una validez de 2 años únicamente.