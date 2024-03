La novia de Ángel Cristo Jr. es la última implicada en la guerra familiar con Bárbara Rey

Bárbara Rey no descansa ni teniendo a su hijo a miles de kilómetros, en Supervivientes, que una edición más se desarrolla en Honduras. La última 'invitada' a la cruzada familiar en la que se hallan inmersos madre e hijo desde hace meses es Ana Hermida, la novia de Ángel.

Bárbara Rey ha acusado a la joven, que defiende a su novio en el plató de Mediaset, de filtrar la carta dirigida a su hijo en la que le pedía perdón por la condena que ha sufrido. La exvedette se disculpaba no solo con Ángel, sino con todos aquellos damnificados por la gestión fiscal que hizo su contable y que le ha supuesto una multa y una pena de prisión, que no cumplirá por estar por debajo de los dos años.

Ángel, a quien le querían leer la misiva el día de su cumpleaños, no quiso escucharla. Carlos Sobera la leyó en Tierra de nadie, la gala del martes del reality, porque, según Bárbara Rey, su 'nuera' la filtró intencionadamente.

Ángel Cristo Jr. MEDIASET

El deseo de la artista era sin más disculparse por lo que su condena haya podido afectar a los implicados.

Ana Hermida, por su parte, rompió a llorar en el plató. "Ya es suficiente, el daño es muy fuerte. Creo que me está costando estar aquí. Yo no quería que Ángel fuera porque psicológicamente yo no le veía bien para enfrentarse a todo esto".

Ana Herminia también desvela el motivo por el cual Ángel Cristo decidió participar en esta edición de Supervivientes, donde además, está teniendo muchos problemas de convivencia con otros concursantes. "Él está allí para sanar, para poder olvidar, para poder llegar a perdonar".