El colegio Manyanet se querella contra los padres de Kira, la joven que se suicidó por acoso escolar, y pide 280.000 euros

El colegio Pare Manyanet Sant Andreu de Barcelona ha interpuesto una querella por difamación e injurias y en defensa de su honor contra los padres de Kira López, la alumna que se suicidó por un posible caso de acoso escolar que la justicia consideró no probado, y cuantifica el daño causado hasta la fecha en 277.000 euros.

"La familia López ha creado un sistema de difamación constante contra la comunidad educativa del Padre Manyanet en las redes sociales y medios de comunicación basado deliberadamente en mentiras contra la verdad jurídica expresada en múltiples resoluciones judiciales de forma documentada", señala la escuela en un comunicado.

Esta querella criminal llega después de que los padres de Kira, agotada la vía penal, decidieran el 19 de febrero pasado demandar al centro para pedir responsabilidad civil por el suicidio de la menor en mayo de 2021, ya que consideran que fue culpa de la escuela in vigilando. Para los progenitores hubo una "inacción retirada y consciente" desde el centro y "violencia docente" sufrida por Kira y sin que, según ellos, se activara ningún protocolo para protegerla.

Desde los hechos, los padres se han pronunciado en redes sociales y medios de comunicación acusando al centro de lo ocurrido, lo que ahora ha dado pie a esta nueva querella criminal por hechos presuntamente constitutivos de delitos continuados de calumnias y de injurias, explican desde el centro.

"Esta decisión, no deseada por parte de la comunidad educativa, es de necesidad para defender el honor y la dignidad de los equipos directivos, docentes y no docentes pero también de las familias y el alumnado (menores de edad) que forman parte del Manyanet Sant Andreu", apuntan desde la escuela, desde donde insisten que no han querido "entrar en confrontación" con la familia de Kira.

El Pare Manyanet ha insistido de nuevo en que "las resoluciones judiciales y las múltiples investigaciones internas e independientes siempre han llegado a la misma conclusión: nunca se produjo un caso de bullying contra Kira ni se puede relacionar el suicidio por acción u omisión del centro escolar".