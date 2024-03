La presidenta de los inspectores de Hacienda considera "gravísimas" las filtraciones de datos fiscales y pide aclarar su procedencia

La presidenta de la asociación Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, ha calificado de "gravísimas" las filtraciones de datos fiscales, y pide aclarar si esas informaciones salen o no de la Agencia Tributaria.

Así lo ha explicado este miércoles durante un evento en Barcelona en el que ha presentado, junto a otras asociaciones, un manifiesto conjunto redactado por más de 5.500 profesionales juristas en defensa del Estado de derecho y en rechazo de la ley de amnistía.

A pesar de que De la Herrán, según El Debate, no se ha referido directamente al caso que rodea a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estas declaraciones llegan en medio de la polémica tras la filtración del expediente tributario de su pareja, Alberto González Amador.

"Si hay datos que se hacen públicos antes de que sean públicos por los políticos, se pone en entredicho el artículo 95 de la Ley General Tributaria que defiende el carácter reservado de los datos personales con trascendencia tributaria. Por tanto, hay que garantizar y confirmar que esa información no ha salido de la Agencia Tributaria porque sería gravísimo, ha explicado De la Herrán.

Este artículo recoge que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria "tienen carácter reservado" y sólo podrán ser utilizados para "la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros".