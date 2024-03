Mazón derogará los impuestos ‘verdes’ del Botànic a industria, coches y grandes superficies

La rebaja fiscal con la que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, inició su mandato tras imponerse en las elecciones autonómicas del año pasado se ampliará con el freno a la entrada en vigor de los llamados impuestos verdes aprobados por el anterior Consell del Botànic a finales de 2022 pero postergados a 2025 ante las diferencias entre los entonces socios. Según ha anunciado este miércoles Mazón en Barcelona, durante una conferencia en la sede de la patronal catalana Foment del Treball Nacional, las tres tasas incluidas en la Ley de Cambio Climático para grabar las emisiones de dióxido de carbono en los coches y los gases de efecto invernadero vertidos por las grandes industrias y por los vehículos que acceden a los centros comerciales no llegarán a aplicarse.

"No lo voy a poner en marcha porque no va a ayudar a nuestra competitividad. Y es, en mi opinión, un discurso fake de sostenibilidad. Y lo único que va a provocar es el colapso", ha expuesto Mazón para justificar la medida. En su intervención junto al líder patronal catalán, Josep Sánchez Llibre, y que tuvo una buena acogida entre los asistentes, sobre todo en lo referente a la política impositiva, el jefe del Consell afirmó que desde la Generalitat apuestan "por una política de puertas abiertas, de alianza y de complicidad, donde no se demoniza a los empresarios, y se favorece la inversión". En este sentido, puso "a disposición de los inversores la administración valenciana, que ya no va a ser un problema, para acompañarlos en la búsqueda de suelo industrial, capacidad energética, desarrollo urbanístico o incentivos" en la Comunitat.

"Buscamos que la inversión responda a la capacidad de la Comunitat Valenciana, a sus activos, complementaria a los sectores emergentes, estratégica, y que brotará en un terreno fértil: en automoción, en la industria biomédica, en el sector aeroespacial o la aeronáutica", puso como ejemplos.

Por ello, el president señaló que la acción del Gobierno valenciano está en "resolver problemas como el agua, la energía, la financiación, la movilidad o los puertos y aeropuertos y en apoyar a nuestros sectores para potenciar la actividad empresarial". Durante su intervención, Mazón puso en valor los cambios que está llevando a cabo el Consell para favorecer "el dinamismo económico desde la libertad, la sensatez y el equilibrio". Así, explicó que "ahora la política fiscal es un instrumento que está aumentado la capacidad de gasto de las familias, el consumo y la inversión".

En esta línea, reiteró la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones que "beneficiará cada año a unas 15.000 personas en el caso de sucesiones y 3.000 en donaciones". También citó otros ejemplos como la derogación de la tasa turística o la rebaja en el impuesto de transmisiones patrimoniales a diversos colectivos, especialmente a los jóvenes, que en los dos primeros meses de vigencia ya ha beneficiado a 800 personas y está reactivando el mercado de la vivienda. Además, apuntó que se está avanzando en el Plan Simplifica que permitirá agilizar los trámites burocráticos para las empresas.

Corredor Mediterráneo

El presidente valenciano destacó en Barcelona que Cataluña es el primer socio comercial de la Comunitat Valenciana, por lo que la reivindicación de las infraestructuras de conexión, como el Corredor Mediterráneo, es común: "Nuestras oportunidades suman", manifestó. "Los tristes y lentos avances que ha habido durante estos años han sido gracias a la presión empresarial", aseguró Mazón sobre el eje ferroviario y culpó del retraso de las obras a los políticos. El jefe del Consell pidió ser "igual de reivindicativos" con la ejecución de las obras indiferentemente del territorio y aunque esté más avanzado el trazado en Cataluña que en la Comunitat Valenciana, según él.

Para Mazón, las infraestructuras existentes ofrecen unos tiempos excesivos y "del siglo pasado", ya que se tardan cuatro horas de Barcelona a Valencia en tren y dos hasta Madrid, la mitad del tiempo aunque sea una distancia mayor. "No basta con expresar un malestar, hemos de conjurarnos a la acción y hacerlo, además, desde una proximidad inteligente, sin intermitencias ni paternalismos", añadió.

"Imagen de normalidad"

Sánchez Llibre defendió que la conferencia en Barcelona tenía el objetivo de "dar una imagen de normalidad" entre los empresarios catalanes y el president Mazón, y reforzar al máximo los lazos económicos entre territorios para incrementar la competitividad. Según explicó, ambas comunidades suman el 30% del PIB español, y el 20% de los clientes de la economía catalana son valencianos y viceversa.