Elsa Pataky: "Chris y yo hemos pasado crisis, además soy española y llevo mal perder en las discusiones"

La actriz Elsa Pataky ha visitado España para promocionar la marca de zapatos con la que colabora desde hace ocho años. La revista Diez Minutos conversó con ella sobre su relación con nuestro país y acerca de su familia.

Casada desde hace 13 años con el célebre actor Chris Hemsworth, la intérprete admite en la entrevista con la publicación que también ella ha pasado baches con su marido. "Claro. Dime un matrimonio que no haya pasado una crisis... Con el paso de los años vas cambiando y hay que ir adaptándose".

Elsa reconoce que también discute con Chris. "Por supuesto. Además, soy española y llevo muy mal lo de perder en las discusiones, aunque me he tenido que acostumbrar a no ganar siempre. Hay que buscar el equilibrio. Es como ser madre, que hay momentos maravillosos y en otros hasta te planteas por qué has tenido hijos".

Elsa Pataky apareció en los últimos Oscar con su marido. ARCHIVO

Madre de una niña y de mellizos, la actriz dice que sus hijos son... "salvajes". Los niños surfean y la niña monta a caballo con ella. Por eso, no se plantea vivir en una ciudad, está demasiado necesitada de naturaleza, que es lo que le brinda Australia, donde reside con su familia.

"Vendría a vivir a España, pero a un pueblo del norte. Con las vacas, los caballos... No me gustaría que mis hijos vivieran en una ciudad".

Hablando de los pequeños, según Elsa, ninguno presume de padres. "La niña huye totalmente. Los niños igual sí hablan un poco más del padre, por eso de que ha hecho de superhéroe. Los tres están orgullosos de sus padres, pero no les gusta presumir de su nombre".

Finalmente, Elsa dice que no ha aparcado su carrera como actriz. "Acabo de montar una productora y estamos adaptando guiones. Muy pronto empezaremos a hacer películas, en algunas interpretaré".