Elsa Pataky explica cómo es el colegio al que acuden sus hijos en Australia: "Es una alternativa de escuelas"

Elsa Pataky aprovecha cada momento para volver de nuevo a España, aunque en esta ocasión ha sido gracias al trabajo. La actriz se ha convertido en la embajadora de una conocida firma de zapatos, por lo que ha asistido a su presentación en Madrid. Allí, la también modelo no ha dudado en conceder una pequeña charla a los periodistas.

Demostrando la buena relación que tiene con la prensa, Elsa ha asegurado que se siente "muy feliz" por regresar de nuevo a España. De hecho, no puede estar más orgullosa "de ser la imagen de una marca española y darla a conocer internacionalmente".

Actualmente, ella junto a su marido Chris Hemsworth y sus hijos viven en Australia. Aunque las distancias no son un problema para continuar su trabajo. Alejarse de sus hijos no es fácil, pero ella "como todas las madres" busca siempre un equilibrio perfecto entre sus responsabilidades y la familia: "Es difícil y me gusta pasar el máximo de tiempo con mis hijos".

Sobre la educación de sus hijos, Pataky es muy clara. Tanto ella como el actor buscan la mejor calidad posible y por ello los pequeños se encuentran escolarizados en un centro en medio de la naturaleza. Gracias a este tipo de instituciones, los pequeños pueden moverse con libertad y sin sentir la presión de ser "hijos de: "Mis hijos han ido al colegio siempre. Eso es lo primero, tienen que ir al colegio los niños".

Mis hijos son muy activos, entonces necesitan hacer deporte y toda la energía que tienen ciertos niños, el tenerlos sentados en una clase durante muchas horas, les pone muy nerviosos y creo que empiezan a tener complicaciones", ha asegurado. Por ello, por el momento no se plantea mudarse de Bayron donde "hay una alternativa de escuelas un poco más que es al aire libre".

Como así ha recalcado, sus hijos "surfean muchísimo" por lo que la mejor opción es que las clases comienzan una vez han gastado la energía suficiente y estén más concentrados: "Están en un colegio que se dedica más al deporte. Me gusta recogerlos en el colegio cada día, me gusta oír sus historias, me gusta oír lo que han hecho, les llevo y les recojo todos los días, a no ser que tenga un proyecto, pero normalmente me ha gustado estar ahí con ellos siempre y, bueno, formar parte del día a día".

"Siempre digo que vivo muy bien donde vivo, es muy difícil para mí que un sitio como en el que vivo, que es pura naturaleza, playa, cambiar a la ciudad, sería muy complicado para mi familia", ha recalcado. Porque aunque echa "todo de menos" lo cierto es que para ella lo más importante son sus pequeños hasta que sean "más independientes".

Y es que actualmente la actriz se encuentra trabajando en un nuevo proyecto con el que está muy ilusionada. "Estoy creando una productora, buscando proyectos que me gusten hacer y que me sienta ilusionada", ha explicado a los periodistas.