La curiosa forma en la que se conocieron Vanessa Hudgens y su marido, Cole Tucker

En la gala de los Oscars el pasado fin de semana, Vanessa Hudgens sorprendió a todos con una barriguita de embarazada, en estado bastante avanzado. La actriz y su marido, Cole Tucker, se casaron en diciembre del año pasado y Jay Shetty, que ofició su boda, ha desvelado la curiosa forma en la que se conoció la pareja.

"Vanessa y yo nos conocimos por Joe Jonas, que nos hicimos muy amigos durante la pandemia. Joe organizó una sesión semanal de meditación por Zoom en comunidad. Yo enseñaba y él lo guiaba para todos sus amigos durante la pandemia", ha comenzado explicando el autor británico en el pódcast Not Skinny But Not Fat.

El que se encargó de oficiar la boda de la actriz y el jugador de béisbol ha explicado que en esas videollamadas "había como 20 o 25 personas que Joe invitaba". "Era más que meditación, después de la sesión la gente abría su corazón, hablaban de la gente que habían perdido o los problemas que estaban afrontando, retos...", ha añadido, asegurando que "la gente se abría en canal".

Jay Shetty ha destacado lo buena persona que es Joe Jonas y lo bien rodeado que está. Ha contado que siguieron reuniéndose durante 75 semanas. "Una de las personas que estaba era Vanessa, y también había un grupo de WhasApp de esa gente. ¡Y Cole Tuck, jugador de béisbol, conoció a Vanessa Hudgens en ese grupo!", ha desvelado el autor.

"Así que así se conocieron, y se miraron a los ojos por primera vez en una meditación por Zoom que estábamos liderando Joe y yo. Y por eso Vanessa y Cole me pidieron que oficiara su preciosa boda. Y pude contar esta historia y mucho más... fue realmente especial", ha añadido Shetty. Además, ha asegurado que "son una pareja maravillosa y de verdad han encontrado el amor".