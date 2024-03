Lorena Castell arrasa en el 'afterparty' de los Oscar 2024 celebrando las nominaciones de Bayona: "He sobrevivido..."

Pese a que La sociedad de la nieve partiese como una de las grandes favoritas de los Premios Óscar 2024, finalmente no se llevó ninguna de las dos estatuillas doradas a las que optaba -entre ellas, la de Mejor película internacional, que se llevó la británica La zona de interés-, y su director, Juan Antonio Bayona, volvió a casa con las manos vacías.

Sin embargo, a falta del reconocimiento de la Academia de cine, el director de cine pudo disfrutar de la noche junto a toda su familia y el resto del equipo e la película. El evento, organizado por EGEDA US en colaboración con Teleferic Barcelona, reunió a más de 850 invitados VIP de España y Latinoamérica y contó con 25 medios de comunicación acreditados.

Paz Padilla y su hija Anna Ferrer, Álvaro Morte, Denise Borraz Trepat, Begoña Vargas y Andrés Ceballos son algunos de los nombres que acudieron a este divertido afterparty, que también contó, como no podría ser de otra forma, con gran parte del elenco de la película de Bayona -entre ellos, Enzo Vogrincic, Simón Hempe y Roberto Canesa, uno de los verdaderos supervivientes al accidente de avión-, pero también de la película de Pablo Berger, Robot Dreams.

Según ha revelado la revista Lecturas, el evento, que tuvo lugar en el restaurante Teleferic Barcelona de Los Angeles, dispuso un menú exquisito "muy español" encabezado por un sinfín de tapas -jamón ibérico, queso manchego, gambas al ajillo...-, y con churros con nutella como postre. "La pasión por la auténtica cocina española se une a una visión contemporánea", promete el restaurante que, cada año, acoge a personalidades como Mark Zuckerberg, Stephen Curry, Ashton Kutcher, Harrison Ford, Kate Hudson y Fergie, entre muchos otros.

Lorena Castell, la gran protagonista de la noche

Sin embargo, si hubo una persona que causó sensación fue Lorena Castell que, como amiga de Juan Antonio Bayona y de su hermano gemelo Carlos -quien, además, generó más de una confusión entre los medios de comunicación-, fue una de la invitadas que, desde las 19.00 horas disfrutaron de una sesión de DJ para amenizar la velada.

"Previamente se vieron los Oscar, pero lo cierto es que la gente vibró mucho con todos los temas. Perrearon mucho y fue todo muy divertido", cuentan algunos de los invitados a Lecturas, los cuales coinciden en que la ganadora de MasterChef Celebrity tuvo un rol determinante a lo largo de la noche. "Si hubo algún momento en el que la gente paraba un poco ella levantaba la fiesta. Fue genial", añaden.

Lorena Castell junto a Carlos Bayona. LORENACASTELL / INSTAGRAM

Al día siguiente, la propia Lorena ha aclarado, entre risas, a sus seguidores cómo terminó la fiesta. "Muchos me lo preguntan, 'Is she alive?'. Estoy viva, he sobrevivido y tengo un montón de cosas que contaros", ha confesado la presentadora en su perfil de redes sociales, anunciando que, próximamente, subirá la multitud de fotos y de vídeos que tiene "en el carrete".

Y es que, durante este "día después", Lorena ha disfrutado del buen tiempo de Los Ángeles, en compañía de los hermanos Juan Antonio y Carlos Bayona. "Vuelven los 2.000. ¿Nadie va a contar con nosotros para sus bandas sonoras?", ha comenzado diciendo la presentadora a través de stories. "¡Aquí todo el mundo hace networking! ¿No se va a hacer un revival? ¿No se va a hacer Lorena C: la película?", ha bromeado Castell, en alusión a Lorena C, su dúo musical con el que se presentó a la preselección de Eurovisión.