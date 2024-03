El gran patrimonio de Mario Vaquerizo, seis casas en la Gran Vía madrileña: "Creo en el ladrillo"

Mario Vaquerizo ha compartido detalles de su enorme patrimonio. Lo ha hecho en el pódcast de Vicky Martín Berrocal, donde el líder de Nancys Rubias ha explicado que tiene seis casas que tiene en la exclusiva Gran Vía madrileña.

"Yo venía de pequeño a los cines de Gran Vía y pasaba aquí el sábado. Antes no estaba tan globalizada y yo decía que quería tener un piso ahí. El primer piso me lo compré con Alaska y ahora tengo seis. Creo en el ladrillo", comenta el artista entre risas.

Además, el tertuliano de televisión también ha comprado la portería del edificio en el que vive para convertirla en su vestidor. Su objetivo es adquirir todo el bloque para, en un futuro, construir un hotel. "Queremos quedarnos nosotros con la casita rosa y que el resto sea un hotel. Cuando tenga 80 años no voy a seguir con las Nancys Rubias, tengo que pensar en otras cosas. Es por la tranquilidad del futuro. Queremos el edificio y los dos locales de abajo", detalla Vaquerizo.

Además, Mario ha explicado por qué no ha cumplido su sueño de ser padre. "Mi mujer no tiene el instinto maternal. A ella le encantan los niños, pero no le apetecía tener un hijo. A mí si me hubiera apetecido ser padre porque creo que hubiera sido un buen padre, pero si no era con mi mujer, yo no quería", ha contado Mario, que ha dado otro motivo: "No quería renunciar a la vida que tengo en la actualidad con las Nancys Rubias los fines de semana".