Cristina Pedroche estalla en redes por el comentario de una 'hater': "Cuando más me abro, más odio recibo"

Son más de tres millones los seguidores que Cristina Pedroche tiene en Instagram, usuarios que son fans de su labor en televisión o que, simplemente, les gusta el contenido que publica en redes. Sin embargo, no todos ellos son amantes de su trabajo, pues también hay haters que poco tardan en tener unas malas palabras hacia ella.

Así lo ha vuelto a comprobar la vallecana, que ha compartido en múltiples ocasiones las críticas tan duras a las que se tiene que enfrentar en internet. Pero, en esta ocasión, ha decidido contestar a una de ellas.

"No entiendes la vida hasta que crece dentro de ti", escribió la colaboradora de Zapeando este martes junto a una foto en la que aparece luciendo un vestido crochet blanco. Pero, tras ver la respuesta que recibió, decidió cambiar el texto y añadir algo más: "Es una frase de un libro que me ha hecho reflexionar. A mí y solo a mí".

Lo cierto es que la presentadora compartió también su post en sus historias añadiendo "y aun así entiendo poco", dejando claro que, a pesar de haber sido madre de Laia, consideraba que no lo sabía todo.

Pero hubo una internauta que se tomó a mal el texto y se lo hizo saber: "Las que no lo somos no tenemos ni idea, ¿no?". Rápidamente, Cristina Pedroche le contestó anonadada por el sentido que la seguidora le había dado a sus palabras.

Cristina Pedroche responde al comentario de una 'hater'. INSTAGRAM

"¿En serio? Por favor, no llevéis todo a lo personal. Está claro que, diga lo que diga y ponga lo que ponga, siempre habrá alguien que se ofenda", lamentó la madrileña. "Tengo la sensación de que todo lo hago mal en redes. Es una frase que he leído en un libro y me ha hecho reflexionar".

"Por favor, un poco de cariño y empatía. Da igual cuántas veces diga que estoy mal, cuando más me muestro y más me abro, más odio recibo", lamentó finalmente.

La conductora de Password compartió en sus stories una captura del mensaje y aseguró que no se iba a pronunciar más sobre el tema. Aun así, recibió otras críticas en el post y otra gran cantidad de apoyo. De hecho, en otra de sus publicaciones, muchos de sus seguidores le recomendaron que, por su salud mental, desactivara los comentarios, mientras que otros defendieron que no lo hiciera y siguiera haciendo lo que quisiera ignorando a este tipo de gente.