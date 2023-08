Cristina Pedroche, dolida con las críticas por mostrar su evolución postparto: "Es agotador tener que recibir todo este odio siempre"

La presentadora Cristina Pedroche, de 34 años, recibe una de cal y una de arena cada vez que publica fotos y comentarios de su vida, en concreto, de su evolución postparto. Desde que nació su hija Laia, el pasado 14 de julio, la joven ha ido mostrado cómo le cambia el cuerpo, qué remedios usar para evitar las consecuencias de la lactancia, lo que duerme, lo que come, lo que siente...

Las últimas imágenes, en biquini, la muestran bastante recuperada, y aunque ella señala que se nota baja de musculación y con algunas zonas flácidas, dice tener casi la misma figura que antes de quedarse embarazada.

"Tres semanas y dos días después de dar a luz -escribe en su cuenta de Instagram-. Agradecida con mi cuerpo. El cuerpo está, más o menos, como antes de quedarme embarazada, pero es verdad que yo me noto la tripa más flácida, pero, bueno, todo está volviendo a su ser”. Asegura que ha perdido masa muscular y que está un poco menos fuerte que antes, pero que está contenta de su evolución física.

Y recuerda el deporte que realizó durante el embarazo y la meditación que lleva a cabo ahora como medios para completar el proceso de recuperación. "Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo".

A pesar de sus explicaciones pormenorizadas, Pedroche, que tiene tres millones de seguidores, ha recibido todo tipo de comentarios de protesta, por incidir en un tema tan privado e íntimo, que no a todas las recientes madres les va igual de bien.

Ella, fiel a su norma de responder a todo, ha dicho, también en un largo story publicado Instagram: "Es agotador tener que explicar cada cosa que hago y tener que recibir todo este odio siempre. La culpa es mía por compartir, no pensaba que se iba a liar todo esto".

"No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mi caso personal, no hablo de otras mujeres", se ha justificado. La presentadora señala que también ha hablado de la parte difícil que está viviendo en el postparto, no solo de lo estético y amable.

"He hablado de lo duro que han sido las grietas en el pecho por los primeros días de lactancia, de todas las sombras que estoy teniendo en el postparto y de que hasta he necesitado psicóloga perinatal".

Además, ha justificado que “si he compartido mis entrenamientos y la comida, es para motivar a llevar una vida sana. Pero repito, esta es solo mi cuenta personal”.

La presentadora también ha comentado que "todos los postpartos son reales y no me considero mejor madre que nadie, y estoy trabajando para no sentirme peor madre que nadie". Algo a lo que ha sumado que "estoy descansando muy poco, no me he separado de mi hija ni un segundo desde que nació, y el cansancio y todo este revuelo siempre me pasa factura". Como conclusión, ha dicho que “tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, por mí y por mi hija”.

Cristina Pedroche también ha aprovechado la ocasión para dar las gracias a los que sí que le apoyan. Y a los que no, les ha dicho que "os abrazo, porque está claro que necesitáis más amor en vuestra vida. Feliz verano a todos".