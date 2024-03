Isa Pantoja pide ayuda a sus seguidores para remodelar su casa: "Sin el diseño no puedo avanzar"

La hija de Isabel Pantoja está envuelta en la remodelación de su nueva casa y ha usado sus redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores para dar un cambio a la vivienda.

"Estoy buscando interiorista. Si alguien sabe de alguno de confianza, por favor, escribidme por privado", ha expresado Isa Pantoja a través de sus stories de Instagram, poniendo ejemplos de ideas de referencia para lo que tiene pensado hacer en su casa.

"Lo que realmente estoy buscando no es algo solamente de la decoración, sino también alguien que me ayude con el diseño. Sin el diseño no puedo avanzar absolutamente nada", ha expresado en otra de sus publicaciones.

'Story' de Instagram de Isa Pantoja. ISA PANTOJA / INSTAGRAM

Muchos usuarios de la red social han aportado su ayuda a la exparticipante de GH VIP, que ha usado también su perfil para dar las gracias a los que le han dado recomendaciones y le han facilitado algunos contactos. "Ya estoy hablando con esas personas", ha expresado.

Gracias a la ayuda de sus seguidores, la hija de la tonadillera podrá seguir avanzando con el diseño de su nueva casa, que poco a poco irá cogiendo forma. Isa Pantoja no ha podido evitar mostrar su alegría por sacar adelante este proyecto e ir dando avances de cómo se va desarrollando.