Las obras de reparación del polideportivo de Aluche terminarán a mediados de 2024

El centro deportivo municipal de Aluche, en el distrito de Latina, está en la recta final de las obras de reparación que se están llevando a cabo en el pabellón. Estas se centran en la cubierta del edificio, la subsanación de humedades o deterioros causados por el paso del tiempo. "Parte de las actuaciones se ha hecho a comienzos de 2024 y el área de Obras y Equipamientos ya está trabajando en todas las subsanaciones para que a mediados del 2024 se pueda abrir el pabellón para su actividad", ha informado la concejala delegada de Deportes, Sonia Cea, en la comisión de Cultura, Turismo y Deporte.

El mantenimiento de estas instalaciones de 14.000 metros cuadrados, lo que le convierten en el centro deportivo público más grande de Europa, ha llegado a la mesa de la comisión de la mano de edil de Más Madrid, Mar Barberán, quien se ha interesado por conocer una valoración a cerca del funcionamiento del centro. Barberán ha recordado que cuando Manuela Carmena llegó al Ayuntamiento, las instalaciones estaban en "un estado de dejadez absoluta desde hacía 20 años" y que se encargaron de elaborar un "proyecto integral para rehabilitarlo" que no pudieron ejecutar. "Ha pasado todo el mandato anterior y lo que va de este y no han hecho nada. Yo he pasado por la instalación cuatro veces y veo que no se resuelven las incidencias", ha reprochado.

La concejala de Más Madrid ha puesto el principal foco de los problemas en la falta de personal para poder llevar un adecuado mantenimiento. Como ejemplos, ha remarcado la necesidad de socorristas para no tener que cerrar a medio día, la ausencia de botiquín en los fines de semana o la necesidad de contratar operarios para poder desplegar las gradas retráctiles los días de competiciones deportivas, entre otras cuestiones.

Consciente de esta situación, Cea ha explicado que, en relación con la piscina, les llegó una renuncia por parte del socorrista y "se ha llegado al acuerdo de tener un tiempo cerrado de 14.30 a 15.30 horas, que es cuando hay menos actividad en la piscina, para que los socorristas puedan tomarse el descanso". Además, ha asegurado que ya están "intentando cubrir la plaza para volver a la situación original".

Creación de un listado con todas las necesidades

Según ha relatado la edil de Más Madrid, "cuando caen tres gotas, los cubos forman parte del paisaje del pabellón principal" y "los techos están levantados". Ante esta situación, la delegada de Deportes ha asegurado que "en las próximas semanas" se va a reunir con los servicios deportivos del distrito, ya que el mantenimiento de las instalaciones le corresponde al distrito, "para hacer un listado con todas las necesidades que tiene la propia instalación y crear un calendario para ver cómo vamos a ir acometiéndolos".

En referencia a los problemas del pabellón principal, Cea ha reconocido las dificultades con las que se están encontrando, pues "la obra empezó en 2022 y su finalización estaba prevista en 2023, pero luego tuvo diversos problemas como los que ha apuntado usted". Estas acciones, han supuesto una inversión municipal de 1,8 millones de euros por parte del área de Obras y Equipamientos.

Junto a las anteriores deficiencias, Barberán ha expuesto que el pabellón número dos "lleva dos años cerrado después de estar renovado y perfecto" y como desde la ventana se pueden ver los aparatos de renting que costaron 500.000 euros cogiendo polvo". La edil achaca esta falta de uso a problemas de espacio y de acondicionamiento: "No tuvieron en cuenta la cúpula, porque reverbera el sonido y cualquier actividad haría un ruido imponente. Ahí está sin uso porque no son capaces de resolver las incidencias".

Para finalizar, la delegada de Deportes ha vuelto a reiterar que es consciente de la situación y que su deseo es que vuelva a su normal funcionamiento cuanto antes: "Estamos trabajando en todas las obras de mantenimiento que usted decía junto al distrito y espero que mejore la situación".