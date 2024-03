El 'cohousing' para mayores se estrenará en los barrios de Orcasitas, Ascao y Sanchinarro

"En los próximos meses" el Ayuntamiento de Madrid sacará a concurso público tres parcelas para construir residencias de proximidad para que "los mayores continúen viviendo en su mismo barrio", ha asegurado el Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante la comisión del ramo. Estas parcelas estarán localizadas en Orcasitas (Usera), Sanchinarro (Hortaleza) y Ascao (Ciudad Lineal). De este modo, el Consistorio cumplirá con una demanda vecinal que viene de muchos años atrás.

El modelo de residencia por el que apuesta el Ayuntamiento en estos terrenos es el cohousing senior, una fórmula inédita en la ciudad de Madrid que permite a las personas mayores contar con vivienda propia, pero compartiendo servicios básicos con los otros vecinos que están en la misma situación. En estos espacios la atención y la cobertura de las necesidades básicas están garantizadas, al mismo tiempo que ayuda a prevenir el deterioro cognitivo, la soledad no deseada y el aislamiento.

Las futuras viviendas de estas tres parcelas contarán con 30 metros cuadrados, estarán completamente equipadas para llevar una vida independiente y tendrá zonas comunitarias. Ese modelo atiende a lo aprobado en los Acuerdos de la Villa, según ha indicado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, en la comisión del ramo que ha tenido lugar justo antes de la de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

En la mesa de la comisión, el concejal de Más Madrid y fundador de la Asociación de Vecinos de Orcasitas, Félix López-Rey, ha pedido a Carabante compromiso para reunirse con los vecinos y sacar adelante este proyecto, algo que el delegado del área ha confirmado alegando que "el ánimo de este equipo de Gobierno es licitarlo cuanto antes". López-Rey ha respondido pidiendo que esto sea "por escrito", ya que considera que están "escaldados" y les "toman el pelo".

Vecinos de Orcasitas protestan en la Plaza de la Villa



Precisamente, minutos antes de comenzar la comisión encabezada por Carabante, cerca de 400 vecinos mayores del barrio de Orcasitas, en el distrito de Usera, han llegado en autobuses a la Plaza de la Villa para reclamar una residencia de proximidad gestionada por la vecindad. "Queremos tener una residencia en nuestro barrio igual que tenemos colegios e institutos. No queremos que se nos desplace a kilómetros", ha explicado la presidenta de la Asociación de Vecinos de Orcasitas, María Antonia García Heras.

"Desarraigarnos es enterrarnos en vida", ha advertido López-Rey antes de entrar ocupar su silla en la comisión. Para el edil y sus vecinos, salir del barrio en su vejez es una situación a la que no quieren llegar, pues llevan toda la vida residiendo en el mismo lugar: "Si a mí me sacan de Orcasitas me están matando, me están acortando la vida. Yo quiero pasear por las calles, quiero que me puedan ver mis hijos y mis nietos o yo ir al centro cultural a ver bailar a las nietas de mis vecinos. O ir a ver al Orcasitas un domingo por la mañana si no me duele nada", ha explicado el edil de Más Madrid.

López-Rey ha puesto en valor la capacidad de sus vecinos para autogestionarse desde que el barrio está en pie: "En Orcasitas hemos sido capaces de gestionar una calefacción comunitaria, hemos sido capaces de fundar una fundación (Iniciativa Sur) para que aprendan su primer empleo los que vienen del fracaso escolar, hemos tratado con todos los alcaldes desde que hay democracia y nadie puede negar nuestra solvencia", ha declarado.

En el ámbito de las residencias, los vecinos consideran que los barrios de Madrid se encuentran en una situación de desventaja respecto a los pueblos de la Comunidad. "Nos sentimos discriminados respecto a los pueblos de Madrid. Mientras que muchos de ellos tienen residencias, en los barrios de Madrid no hay y somos muchas personas las que vivimos en la ciudad", ha expuesto Paco Palomera, uno de los vecinos y miembro de la asociación. Además, ha exigido que la futura construcción sean "una residencia con nuevos modelos más europeos, no los modelos nefastos que existen en la actualidad".