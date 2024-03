Vecinos de Aluche y Campamento cortarán la A-5 este domingo para exigir el soterramiento hasta la Avenida de los Poblados

Los vecinos de Aluche y Campamento cortarán la A-5 este domingo para exigir que la primera fase del soterramiento, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, llegue hasta la Avenida de los Poblados. La movilización vecinal arrancará a las 12.00 horas en el cruce de la carretera de Boadilla del Monte con el Paseo de Extremadura hasta llegar a la Avenida de los Poblados, según ha informado la Federación Regional de Vecinos de Madrid (Fravm) en un comunicado. Para ello, ocuparán uno de los carriles de la autovía.

El motivo de la protesta es el tramo soterrado que recoge el proyecto que se licitó el pasado mes de febrero, que llega hasta la altura de la calle Illescas, junto a la Biblioteca Pública Ángel González. "Cuando vimos el proyecto de licitación de la obra, descubrimos que el túnel sale a la altura de la calle Illescas, justo al inicio del barrio de Campamento. Esto nos dejan la boca de entrada y salida, con todo el ruido y la contaminación, a la altura de la biblioteca, por lo que se quedan 700 metros sin soterrar", explica a 20minutos el presidente a la Asociación Vecinal de Campamento, Andrés Piñeiro.

En una entrevista a 20minutos, el concejal de Latina, Alberto González, explicó que el tramo que va desde la biblioteca hasta la Avenida de los Poblados se soterrará en un futuro, pero dependerá del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dentro de la Operación Campamento. "Puedo entender lo que supone que los vecinos no siempre vean cumplidas sus expectativas, pero quiero trasladarles que la segunda fase, dependiente del Gobierno central, contempla el soterramiento completo de la Avenida de los Poblados. Los proyectos tienen sus tiempos y lo importante ahora es lo que se va a hacer", argumentó el concejal.

La preocupación de los vecinos no viene de pensar que la segunda parte del soterramiento, hasta Aviación Española, no se va a hacer. Viene del tiempo que pasará entre el fin de la primera fase y el inicio de la segunda y lo que eso supondrá. "Si ahora comienzan unas obras que duran tres o cuatro años, dentro de otros tantos años, cuando comience la Operación Campamento, vamos a tener de nuevo las obras junto a nuestras casas. No tiene ningún sentido", alega el presidente a la Asociación Vecinal de Campamento. Considera que si la primera obra llega directamente hasta donde ellos piden "la repercusión para la vecindad va a ser mucho menor porque ahí ya están los cuarteles".

El sentir de los vecinos de la asociación es que todo ese tiempo que las obras se alarguen, supondrá "seguir sufriendo unos elevados índices de contaminación atmosférica y acústica". Además, señalan que el hecho de seguir cruzando por el subterráneo de Padre Piquer "no cerrará la brecha entre los barrios de Campamento y Aluche" y dejará a medias "un proyecto por el que se ha luchado desde hace tanto tiempo" y que consideran muy positivo para la zona.

La salida a la carretera de Boadilla del Monte

Junto a la preocupación de los vecinos por ese tramo de la A-5 sin cubrir, existe otra problemática, que es el intenso tráfico en la salida a la carretera de Boadilla del Monte. "Ahora cuenta con una circulación lenta en dos direcciones, pero al abrirse dos vías en cada dirección la velocidad va a aumentar y va a suponer una mayor contaminación y ruido", explica a 20minutos el presidente de Asociación Vecinal de Aluche, Enrique Serrano.

Otro de los aspectos que los vecinos recriminan al Ayuntamiento es la poca comunicación con los vecinos, algo que se les prometió desde que se puso en marcha este proyecto. "Se ha licitado el proyecto de obra sin contar con nuestra opinión cuando nos habían dicho que íbamos a poder hacer alegaciones y a tenernos en cuenta. Desde que el señor Borja Carabante (delegado del área de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad) se reunió en con los vecinos en 2022 para presentar el anterior proyecto, no hemos vuelto a saber nada", explica Serrano.

Un proyecto para conectar los barrios de Latina

El proyecto de soterramiento de la A-5 y la creación en superficie del Paseo Verde del Sureste se desarrollará a lo largo de 3,2 kilómetros, entre la avenida de Portugal y el entorno de la avenida de la calle Illescas. Contará con una inversión de 347 millones de euros durante los años que se alarguen las obras, que comenzarán en octubre de 2024. Con este proyecto, los vecinos recuperarán el espacio ocupado por la autovía, que parte en dos el distrito de Latina. Al mismo tiempo que no volverán a ver los más de 80.000 vehículos que circulan a diario por delante de sus casas.

El proyecto del Paseo Verde del Sureste Paseo Verde se vertebrará en siete nodos de zonas verdes y que conectarán el distrito de Latina de norte a sur, uniendo el este del barrio de Campamento hasta la actual avenida de Portugal y el entorno de Puerta del Ángel. A lo largo de su recorrido, contará con parques infantiles, plazas abiertas, zonas verdes para transitar y que permitirá la conexión peatonal y en bicicleta entre ambos lados de la A-5.