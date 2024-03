Carlos Bardem, sobre la polémica foto de Kate Middleton: "No sé quién es, está casada con uno de allí, ¿no?"

La polémica foto editada en la que Kate Middleton aparece junto a sus hijos ha copado la actualidad informativa en todo el mundo.

El último en pronunciarse sobre el asunto ha sido el actor Carlos Bardem, hermano del oscarizado Javier Bardem, aunque no lo ha hecho de la manera en la que los medios presentes en la entrega de los Premios Unión de Actores y Actrices esperaban.

"Ahí me has pillado en curva", ha respondido después de que un periodista le preguntase qué le parecía la polémica generada en torno a la princesa de Gales.

Tras explicárselo, Bardem ha señalado: "Yo entre la avalancha de informaciones que colapsan nuestra capacidad de atención día a día, las que me suelo saltar siempre son las que tienen que ver con las familias reales, que no me pueden interesar menos".

Tan poco le debe interesar que ha añadido: "No sé quién es Kate Middleton". Ante la sorpresa de los periodistas, el actor ha añadido: "Una que está casada con uno de allí, ¿no?". "¡La futura reina del Reino Unido!", ha respondido un reportero. "Le deseo lo mejor, pero no la conozco de nada. No sé qué le pasa", ha zanjado el actor.