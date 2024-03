La prensa inglesa levanta 'la veda' para cuestionar la credibilidad de los Windsor y criticar el secretismo sobre la salud de Kate

De momento, nada parece sofocar la tormenta que ha levantado la amorosa foto de Kate Middleton con sus hijos en el Día de la Madre (en Inglaterra se celebra el 10 de marzo), facilitada por el palacio de Kensington para tranquilizar a la población sobre el estado de salud de su princesa favorita y silenciar rumores.

Los medios de comunicación ingleses, que permanecían en un estado de cautela contenida, han pasado a la acción con toda la 'artillería pesada'. Se terminó la 'paz' que pidieron los príncipes de Gales cuando se supo que ella había sido intervenida y requería de un larguísimo periodo de baja.

Entonces, en enero pasado, la pareja real solicitó respeto y tiempo para que Kate superara su cirugía abdominal, algo que se entendió por respeto a la intimidad de la paciente.

Hasta ahora, los medios del país habían decidido mantener la privacidad solicitada por los afectados, invocando el espíritu de Lady Di, quien sufrió el acoso de la prensa durante toda su vida y que sus hijos llevan como un enorme peso sobre ellos.

Pero el caso de la foto retocada por Kate ha hecho que todos empiecen ya a informar y aventurar sobre cómo se hizo y, lo que es más importante, qué está pasando realmente en el seno de la casa de los príncipes herederos.

En definitiva, la prensa comienza a cuestionar la credibilidad de los Windsor, la dinastía que la reina Isabel II consiguió mantener erguida a pesar de escándalos anteriores, pero que ahora amenaza con hacer naufragar a sus herederos.

El rey Carlos y Kate Middleton, protagonistas de las portadas británicas. Ming Yeung/Getty Images

El propósito de esa imagen rodeada de ternura y sonrisas se ha vuelto un boomerang en toda regla contra sus protagonistas, y la prensa se ha lanzado como un animal hambriento sobre ellos dispuesta a plantear las cuestiones que tienen en vilo al país desde enero: qué le pasa realmente a Kate Middleton y por qué se ha molestado en alterar ella misma los detalles de una foto aparentemente inocente.

La desconfianza se ha instalado entre los medios, que apuntan directamente al palacio real por sus secretos mal disimulados sobre cuestiones que siempre han sido escondidas, pero que con esta última foto han abierto una nueva brecha en la comunicación de sus órganos oficiales.

Las dudas llegan tan lejos, que muchos se preguntan, incluso, si las disculpas presentadas por Kate ante el revuelo organizado, las ha firmado realmente ella. Y se duda de que la cabeza de la princesa no haya sido editada por ella misma (copiándose de una revista de moda) para evitar mostrar su mal aspecto dos meses después de su operación.

Kate Middleton, princesa de Gales, con sus tres hijos, en su primera foto tras su operación. INSTAGRAM

El Daily Mail, periódico que aborda con fruición los entresijos de la familia real británica, señala que la falta de credibilidad planea sobre estos meses de misterio. Y la conspiración vuelve a estar en el centro del debate. ¿Por qué no se cuenta lo que le ha sucedido a la mujer de Guillermo de Inglaterra? ¿Qué hay de malo en esa operación que se pretende ocultar con un silencio mal gestionado?

Las primeras preguntas sobre la imagen de Kate publicada el Día de la Madre surgieron en redes sociales. Dada la popularidad de la princesa, cada centímetro de la imagen fue meticulosamente analizado. Los observadores se preguntaron rápidamente por la ausencia de su anillo de boda o de compromiso, y por la exuberante vegetación del fondo.

El debate subió de tono cuando The Associated Press emitió una retractación a sus clientes y sugirió que "la fuente manipuló la imagen". Otras agencias de noticias internacionales no tardaron en seguirles y retiraron esa foto de sus servidores.

Una revisión inicial de la CNN de la imagen identificó al menos dos áreas que parecen mostrar alguna evidencia de manipulación potencia. Esos puntos se han disparado incluso a 16.

The Daily Telegraph tituló: "La foto de palacio fue manipulada, según las agencias", mientras que The Daily Mail apostó por este texto: "Esta alegre instantánea del Día de la Madre pretendía ser la tranquilidad que todos necesitábamos, pero ¿fue contraproducente?"

Esto habrá dañado la confianza entre el palacio y los medios de comunicación, muchos de los cuales, como CNN, evaluarán probablemente todas las entregas reales a partir de ahora en busca de nuevas 'falsedades'.

El tsunami de la edición fotográfica ha socavado la relación existente entre la casa real y la prensa y, cuando aumente el interés público por un posible encubrimiento, como acaba de suceder, muchos medios de comunicación tendrán que tomarse más en serio esas afirmaciones, por si son reales... o no.