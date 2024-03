Alejandra Rubio, muy seria, actualiza el estado de salud de su madre, Terelu Campos, ingresada por una neumonía

Terelu Campos continúa ingresada en un hospital madrileño, la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, a causa de una neumonía.

Un incidente que ha tenido lugar solo unos días después del inicio de Supervivientes, donde participa su hermana menor, Carmen Borrego.

Precisamente su hija, Alejandra Rubio, comenta las galas especiales que hace la cadena sobre el reality. En la de este lunes, Tierra de nadie, la joven actualizó el estado de salud de Terelu, confirmando con una gran sonrisa aunque también un evidente gesto de preocupación, que la periodista se encuentra "mejor" y "recuperándose".

"Está respondiendo bien al tratamiento y todo evoluciona favorablemente", había señalado, horas antes, Pepe del Real en Vamos a ver.

Tal como ha apuntado la revista Semana, Terelu no acudió a algunos eventos profesionales que tenía programados al "no encontrarse bien" y, aunque en un primer momento no quisieron que los motivos saliesen a la luz, la noticia del ingreso hospitalario ha saltado, inevitablemente, a los medios.

Por su parte, Alejandra Rubio participó el pasado domingo en el primer debate de Supervivientes, donde dejó claro que el estado de salud de su madre no es nada grave ni preocupante.