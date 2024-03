Este es el barrio más barato de Arganzuela para comprar un piso en Madrid: el precio ronda los 329.000 euros

Comprar un piso en Madrid se ha convertido en todo un quebradero de cabeza para muchas personas. Las viviendas cada vez son más caras en la Comunidad y el precio del metro cuadrado no ha dejado de subir en los últimos meses. Esto está provocando que muchas familias no encuentren pisos económicos y que muchos jóvenes no puedan independizarse. El metro cuadrado autonómico se sitúa en los 3.292 euros, su cifra más alta desde que hay registros y casi un 7% más caro que hace un año.

Este incremento no solo está afectando a la capital. Los precios de la vivienda dependen de muchos factores: su estado, su ubicación, el número de habitaciones... Aun así, Idealista elabora cada mes un informe con el precio del suelo en los diferentes municipios del país. Según los últimos datos publicados, correspondientes con febrero de 2024, el suelo se ha encarecido algo más de un 7% durante 2023 en España y se ha colocado en los 2.056 euros de media.

Algo similar ha ocurrido en la ciudad de Madrid, donde el metro cuadrado ha alcanzado el máximo histórico. Esto significa que el suelo de la capital ha subido un 9,5% hasta los 4.268 euros. Este dato es incluso superior en alguno de sus distritos, como Salamanca (7.253 euros), Chamberí (6.271 euros) o Centro (6.091 euros). Aun así, hay otros que se quedan muy por debajo.

Los precios del metro cuadrado en Arganzuela

El precio del suelo en Arganzuela supera también la media de la ciudad, ya que se sitúa en los 4.570 euros de media, un 5% más que hace un año y su valor más alto desde que hay registros. Si se toma como referencia un piso de 80 metros cuadrados —un tamaño estándar— y se tiene en cuenta únicamente el precio del metro cuadrado, este se vendería por unos 365.600 euros, unos 25.000 euros por encima de la media de Madrid.

Sin embargo, hay opciones más baratas dentro del distrito de Arganzuela. Una de ellas es el barrio de Chopera. Según los datos de febrero de Idealista, el metro cuadrado se sitúa en los 4.111 euros de media, por lo que la misma vivienda tomada como referencia costaría en torno a los 329.000 euros. Este es el único barrio de Arganzuela que no supera la media de la ciudad.

Otra opción económica es Delicias, donde el precio del suelo solo ha sufrido una subida del 1,1% en el último año y se sitúa en los 4.417 euros de media. Un piso de 80 metros cuadrados se vendería por algo más de 353.000 euros. Por poco más de 5.000 euros se pueden encontrar pisos de las mismas dimensiones en el barrio de Imperial. Es la única zona de Arganzuela donde el metro cuadrado no se ha encarecido en el último año. En concreto, el precio del suelo es un 0,3% más barato.