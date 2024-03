Luitingo actualiza su estado de salud tras acudir al médico de Urgencias: "Estoy sin fuerzas ni energía"

Luitingo ha tenido que visitar Urgencias debido a un problema de salud. El que fuera concursante de la octava edición de GH VIP llevaba varios días sufriendo un terrible dolor que no le dejaba hacer vida normal, por lo que decidió someterse a varias pruebas médicas. Así lo ha compartido el cantante a través de su cuenta de Instagram.

El novio de Jessica Bueno siempre se ha mostrado abierto con todos sus seguidores, por lo que no ha dudado en sincerarse con ellos y mostrar los resultados médicos que ha obtenido tras su paso por el hospital. Como así ha asegurado, llevaba unos días sintiéndose "sin muchas fuerzas ni energías", por lo que acudió al médico para descartar que sufriera "nada raro".

"No se me cura la barriga y ya va para cinco días, así que a ver qué me dicen", ha explicado el cantante a través de su perfil. Junto a sus palabras, el intérprete ha compartido una fotografía de él mismo ingresando a urgencias. Aunque, finalmente todo parece haberse quedado en un susto.

Luitingo en Urgencias. luitingo / INSTAGRAM

Al poco tiempo, el andaluz ha mostrado en su perfil cuál es el origen de todos sus males: una gastroenteritis. "Me han hecho analítica y no tengo nada raro. Que es rollo virus y esas cosas. Me han mandado pastillas y dieta blanda", ha explicado en su perfil.

Además, Luintigo ha querido dar las gracias a todos sus seguidores por los mensajes de apoyo recibidos y, como es normal en él, tirar de humor para hacer más llevadera la recuperación. "Estoy bien, de verdad. Mil gracias a todos. Se os quiere mucho. Estoy pasando más hambre que en GH VIP. Un beso enorme y vivan las gastroenteritis espontáneas", ha bromeado el cantante.