Tamara Falcó e Íñigo Onieva pasan un fin de semana vinícola en un hotel de lujo

La actividad gastronómica del matrimonio Tamara Falcó e Íñigo Onieva no cesa. El pasado fin de semana estuvieron en un lugar encantador, como es el hotel Abadía Retuerta, que pertenece a las bodegas del mismo nombre y está localizado en medio de los viñedos, en la localidad de Sardoncillo.

El hotel en cuestión, a 30 kilómetros de Valladolid, reúne todos los requisitos para una estancia ideal con habitaciones exclusivas; también cuenta con una bodega, donde han probado algunos de los vinos más sabrosos, y con el restaurante Refectorio, galardonado con una estrella Michelín.

Igualmente, el hotel tiene un spa en su interior y facilita la visita a sus famosas y selectas bodegas.

El elegante establecimiento tiene una habitación-suite de 100 metros cuadrados con cama queen size. Está dotada de todo tipo de lujos y comodidades. Además de tener acceso al spa, se puede contar con un servicio completo de mayordomo y desayuno incluido. El precio es de 1.523 euros por noche.

Tamara ha mostrado el viaje en su Instagram y ha recordado la figura de su padre, Carlos Falcó, vinicultor fallecido en 2020, por transmitirle su amor a los productos de la tierra.

"La primera vez que vine a @abadiaretuerta_ fue con @masterchef_es y me pareció espectacular (aunque en ese momento me tocó la doble capitanía y se convirtió en un auténtico desastre). Ahora, gracias a Dios, hemos podido volver ya dos veces desde entonces @ionieva y yo, a disfrutar tranquilamente y a aprender sobre la maravillosa cultura del vino en la Ribera del Duero… Todo ello me recuerda tanto a mi padre y le doy gracias por haberme inculcado el amor por la tierra y por los maravillosos caldos que se crean en nuestra maravillosa tierra", ha publicado.

Imagen que muestra la visita a las bodegas de la pareja Falcó-Onieva. Instagram.

La pareja, que ha estado acompañada de amigos, ha hecho una cata de vinos para afianzar su conocimiento sobre estos temas.