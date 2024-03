El centroderecha gana las elecciones en Portugal y la ultraderecha se ofrece para formar gobierno

La coalición de centroderecha Alianza Democrática (AD), liderada por Luís Montenegro, ha ganado las elecciones celebradas este domingo en Portugal, aunque sin el respaldo suficiente para gobernar en solitario. Con el 90% escrutado, la alianza de centroderecha ha obtenido el 30,11% de los votos, a falta de que se conozca en cuántos escaños de los 230 que tiene el Parlamento luso se traducen finalmente.

Por detrás de AD ha quedado el Partido Socialista (PS), encabezado por Pedro Nuno Santos, con el 28,75% de los sufragios, mientras que como tercera fuerza se ha posicionado el ultraderechista Chega, de André Ventura, con el 18,98% de los votos.

Tras conocerse estos resultados que alejan a AD de los 115 asientos de la mayoría absoluta, Chega se ha ofrecido a apoyar un gobierno de derechas si finalmente la aritmética lo permite.

"Los resultados proyectan uno de los peores resultados históricos de la izquierda y una victoria de AD", ha resaltado Hugo Soares, secretario general del Partido Social Demócrata (PSD), la formación que lidera la alianza AD, acompañado por el Centro Democrático y Social-Partido Popular (CDS-PP) y el Partido Popular Monárquico (PPM).

"Afrontamos las proyecciones con la misma tranquilidad y serenidad con la que hemos hecho toda la campaña. No puedo dejar de señalar que las proyecciones apuntan a una victoria de la Alianza Democrática y sobre todo a un gran sentimiento de cambio en el país", ha añadido Soares desde la sede del partido en Lisboa, recoge la prensa lusa.

Por el momento, el líder del PSD, Luís Montenegro, no ha realizado declaraciones y desde el partido han pedido esperar a la publicación de resultados oficiales.

Sin embargo, el líder de Chega, André Ventura, ha insistido en la posibilidad de formar un gobierno con la AD pese a la negativa en campaña de los conservadores. "AD ha pedido una mayoría y los portugueses le han dicho que esa mayoría es la de AD y Chega. Sería irresponsable que no hubiera una unión. Nosotros somos responsables (...) Todos estamos llamados a esa alternativa", ha argumentado.

Ventura ha destacado así que ha sido "una noche histórica" que "ha acabado con el bipartidismo en Portugal" y "habrá una firme mayoría de derecha".

Ante la pregunta de si ha hablado ya con el líder del PSD, Luís Montenegro, Ventura ha pedido tiempo. "Hoy aún es pronto. Mañana sería bueno que se comenzara a hablar de presupuestos", ha apuntado.

Los socialistas, a la oposición

También ha reaccionado el director de campaña del PS, João Torres, quien ha destacado que al no ser el más votado, el partido liderará la oposición. "El PS no va a crear un impás constitucional en el país. El PS no es el socio natural de la AD", ha advertido en referencia a la posibilidad de una gran coalición.

"Si se confirman las proyecciones, el PS tendrá la obligación, eso sí, de liderar la oposición. Esperamos con serenidad y tranquilidad a los resultados", ha planteado al ser interrogado por la posibilidad de un acuerdo de partidos de izquierda.

En cuanto al futuro, Torres ha avisado "que nadie espere que el PS apoye los presupuestos de la AD". "Tenemos una visión diferente de la sociedad, con una matriz diferente", ha argumentado.