Las estudiantes catalanas recorren el centro de Barcelona por el 8M: "Quien ama, ni mata ni humilla ni maltrata”

Como cada año, las calles de Barcelona acogen durante el Día Internacional de la Mujer a miles de manifestantes feministas que reivindican sus derechos y denuncian las discriminaciones por género. Como es habitual, el colectivo estudiantil ha organizado una manifestación por la mañana, este año bajo el lema Rompamos el techo de cristal.

Durante la marcha, algunas de las participantes han apuntado que contar que has sufrido violencia machista, en esta sociedad, es exponerse a que "mucha gente no te crea". Además, se han escuchado cánticos como "un maltratador no es buen padre" y "quien ama, ni mata ni humilla ni maltrata".

También se han podido leer pancartas con proclamas como "si te acosan enciende un porro, así vendrá la poli", "¿te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo", "a mí me gustan las mujeres y no acoso" y "mama, hoy no vuelvo sola a casa".

Una segunda marcha feminista a las 18:00 horas

Varias manifestantes en la huelga estudiantil del 8-M en Barcelona. Miquel Taverna

Esta primera marcha está provocando cortes de tráfico en las calles de Pelai, Fontanella y vía Laietana y se dirigirá hasta la plaza de Sant Jaume, lugar en el que finalizará. Desde el Área de Transporte Metropolitano han anunciado que mantendrán durante todo el día el 85% de sus servicios en la red de metro y de autobús de TMB, en Renfe, en los Ferrocarriles de la Generalitat y en el servicio de tranvía de la ciudad.

Ya por la tarde, a las 18:00 horas y en los Jardinets de Gracia, la Asamblea 8-M encabezará una protesta bajo el lema De pie contra las precariedades, las fronteras y los genocidios. Esta manifestación también provocará cortes de tráfico y desvíos de vehículos en zonas como los Jardinets de Gràcia, Passeig de Gràcia, ronda de Sant Pere y Arc de Triomf, punto en el que se pondrá fin a la marcha a las 20.00 horas.

Collboni asegura que se debe seguir luchando

Varias manifestantes en la huelga estudiantil del 8-M en Barcelona. Miquel Taverna

Desde el Ayuntamiento de Barcelona han expresado su total compromiso con la lucha feminista, acogiendo por primera vez en la historia la lectura de la denuncia de "todas las desigualdades y discriminaciones que sufren las mujeres en todos los ámbitos y de manera estructural, por el simple hecho de serlo".

Collboni ha señalado que sigue existiendo una problemática que afecta e interpela al conjunto de la sociedad, por lo que se debe seguir luchando, ya que “no es suficiente”.