IlloJuan explica la polémica del médico que decidió adelantarle la cita: "Yo fui a un hospital privado"

IlloJuan ha sido tendencia en las últimas horas después de confesar que había conseguido que "un médico" le adelantara la cita de una resonancia que le daban para dentro de dos semanas.

La historia ha enfadado a cientos de internautas que se desesperan ante las largas listas de espera que hay en la Sanidad Pública para conseguir las pruebas necesarias.

El privilegio ha sido objeto de un largo debate en redes, pues mucha gente asegura que también se aprovecharían si pudieran y le echaban la culpa al trabajador que haya elegido beneficiar a IlloJuan por encima de otros enfermos.

Como sea, resulta que la historia "no estaba bien contada". Así lo ha explicado en directo el streamer malagueño a las pocas horas. "Hay mucha gente diciendo que me he saltado la cola de la sanidad pública, yo fui a un hospital privado", ha asegurado.

"Estaba tan jodido de la espalda que necesitaba que me lo mirasen ya", ha continuado relatando: "Yo las cosas las conté mal, fui a la cita con el traumatólogo y después a pedir la cita para la resonancia".

"No era médico", ha aclarado, hablando del "señor mayor" que le reconoció y le comentó que "le gustaba mucho" el trabajo que hacía. "Me daban cita para dentro de 12 días, que la gente se pensó que eran 6 meses", ha continuado.

"Pregunté, como hace todo el mundo, y me dijo: 'Venga, vente el viernes'", ha recordado: "Han creído que yo lo pedí algo de manera intencionada. ¿Me estáis diciendo que vosotros no lo haríais? Sois tan moralistas a nivel barato que no es ni real".

Igualmente, a pesar del enfado, IlloJuan ha reconocido que los "tratos de favor" que recibe de manera "directa o indirecta" es un tema "muy delicado" para mucha gente, sobre todo en un ámbito como la sanidad.