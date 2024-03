Gwyneth Paltrow asegura que ser madrastra es "muy difícil", pero fue "uno de sus mayores aprendizajes"

Este pasado miércoles, Gwyneth Paltrow ha asistido a la Cumbre del Día Internacional de la Mujer organizada por Visionary Women en el Hotel Beverly Wilshire de Los Ángeles. Y allí, sobre el escenario, se ha sincerado sobre lo que significa para ella ser madrastra, admitiendo que no ha sido un camino sencillo hasta sentirse cómoda con su nueva situación.

Nada más comenzar, la actriz ganadora del Oscar, de 51 años, preguntó a la audiencia si había otras madrastras entre ellas. Al escuchar las respuestas afirmativas de una parte, continuó con una pequeña broma: "Sí, y a que es una putada, ¿verdad, chicas?".

Ya una vez terminaron las risas y los vítores, la intérprete de reconocidas películas como Seven, Amor ciego, la saga Iron Man o Shakespeare in Love añadió: "No, en realidad sí que me gusta mucho hablar de este tema porque ha sido uno de mis mayores aprendizajes como ser humano".

"Esa faceta de crecimiento personalmente provino en mi caso de la difícil relación inicial que tuve con mis hijastros y que, sin embargo, ahora son como mis propios hijos", dijo Paltrow, quien comparte a su hija Apple y a su hijo Moses, que este 2024 cumplen 20 y 18 años, respectivamente, con su exmarido, el cantante de Coldplay Chris Martin, con quien estuvo casada entre 2003 a 2016.

Pero desde que la hija adoptiva de Talavera de la Reina —por su pasado como estudiante en dicha localidad toledana— se casara con Brad Falchuk, el cocreador de series como Glee y American Horror Story, en septiembre de 2018, se convirtió en madrastra de sus dos hijos: Isabella, de 19 años, y Brody, de 17.

"El camino hasta aquí ha sido realmente difícil", ha admitido la también empresaria y fundadora de Goop. "Es casi como si tuvieras que encarnar el espíritu del sol y simplemente darte y darte a ti misma y no esperar nada a cambio. Pero he aprendido a seguir intentando brillar como el sol y nunca llevar la cuenta [de lo que doy]", finalizó como consejo.