No conforme

Un año más, celebramos el 8 de marzo. Nos pondremos ropa morada, los medios se llenarán de artículos sobre la desigualdad estructural y saldremos a la calle a reivindicar nuestros derechos. La lucha feminista es justa, es necesaria y es urgente. Pero no es cosa de una fecha. El hecho de que el porcentaje de mujeres jóvenes que se define como feminista haya bajado 10 puntos en dos años -según la Fundación FAD- es solo una prueba más de que el negacionismo no se toma ningún descanso y hay que seguir, seguir y seguir. Cada día. En todos los ámbitos. Para acabar con la brecha salarial, para que estemos donde se toman las decisiones, para mejorar en conciliación y para erradicar la violencia de género, uno de los grandes problemas de Estado. En 2024, no nos conformamos.