Núria Marín: "El corazón necesita un poco de humor, es la única manera de tratarlo de forma entretenida"

Periodista, presentadora, creadora de contenido y, ahora también, escritora. Muchos conocerán a Núria Marín por conducir Socialité, Sálvame y, anteriormente, Cazamariposas, pero lo cierto es que, aunque ya no haya rastro de estos programas en Mediaset, ella sigue vinculada a la televisión.

Forma parte de Està passant, programa de TV3 en el que lleva una divertida sección del corazón, y Love Cost, un formato de citas que acaba de estrenar en la plataforma catalana 3Cat. Sin duda, comienza el 2024 en un buen momento profesional, pues continúa creando contenido en TikTok y con su pódcast Puro Salseo.

Pero ahora, además, publica su primer libro, Soy Afrodita (Temas de Hoy), centrado en Paula, una chica desafortunada en el amor que descubre que es la reencarnación de Afrodita, la diosa griega del amor y la sensualidad.

¿Se ha inspirado en alguna obra?Sí, absolutamente. Mi referente para escribir Soy Afrodita fue David Safire, el autor de Maldito Karma o Jesús me quiere. Son libros que están escritos en forma de comedia y disparate. Había leído Maldito Karma hacía mucho tiempo y dije 'si algún día hago algo, tiene que ser un poco de este rollo'.

¿Ha tenido que documentarse sobre cultura clásica para escribir?Fue un poco casual. La mitología griega creo que a todo el mundo le gusta, pero cuando me fui a las islas griegas estudié un poco para ambientar mi viaje. Entonces me estaba bañando en la playa y me vino la idea de la reencarnación de Afrodita. Siempre me ha gustado el tema de la mitología, tampoco era una fanática, pero luego me vino muy rodado.

La periodista catalana Núria Marín. SERGIO GARCÍA CARRASCO

Después de este primer libro, ¿se ve publicando más?Claro, me veo publicando, tengo un montón de ideas, demasiadas. Primero vamos a ver qué tal va Soy Afrodita y luego veremos. Aun así, uno debe escribir siempre, porque es supersano y, por así decirlo, te desatasca las tuberías cerebrales de una manera espectacular. Invito a todo el mundo a que escriba, aunque nadie le lea.

Aparte del amor, el libro habla del síndrome de la impostora. ¿Usted lo ha vivido?Sí, sobre todo en momentos en los que te dan una oportunidad muy grande, y no hay nada que dé más terror que conseguir lo que querías, porque dices: '¿Y si lo hago mal? ¿He estado soñando mal todo este tiempo?'. O dices 'me lo han dado a mí porque no se lo han dado a otra persona', o a lo mejor viene alguien que te dice 'antes de ofrecértelo a ti se lo ofrecieron a otro'. Estas cosas también hacen que se acentúe ese síndrome del impostor, pero hay que silenciarlo. Muchas veces pensamos que viene de nosotros, pero en ocasiones es el propio sistema, que le viene bien que lo tengamos. El poder es muy egoísta y a la gente que lo tiene no le interesa que nosotros nos hagamos más grandes, porque entonces a lo mejor tienen que compartir ese poder.

¿Y cómo lo superó?Creo que se puede superar, pero es algo que nos acompaña muchas veces. He tenido síndrome de la impostora enfrentándome a una receta que iba a hacer en Navidad. De repente quise hacer pato relleno y no sabía si iba a saber. Efectivamente, lo intenté y salió muy mal. Era una receta de Martín Berasategui, que le escribí y no me contestó, porque había una cosa en su libro que no se entiende bien, ¿eh, Martín Berasategui? El caso es que ya estaba un poco condicionada, pensaba 'esto no va a salir', y no salió. Siempre que piensas que algo no va a ser, no es. Al no, siempre hay que decirle que sí.

En el libro habla de temas del corazón reales como Tamara Falcó e Íñigo Onieva, pero también de otros famosos inventados.Los lectores tienen que adivinar un poco, porque hay algunos que son muy fáciles de identificar y otros que son una mezcla de varios. Por ejemplo, los tiktokers que salen en la novela haciendo cameos, como pequeños huevecillos de Pascua, pueden recordar a muchos creadores de contenido nacionales e internacionales. Está muy estereotipado para que la gente los identifique muy fácilmente.

"No hay nada que dé más terror que conseguir lo que querías, porque dices: '¿Y si lo hago mal?'"

La protagonista trabaja con influencers y habla de la superficialidad de esa profesión.Es un poco de crítica y autocrítica. La gente puede pensar que su vida no es tan guay como la de los influencers y también me apetecía mostrarles un poquito de la realidad. Por eso la protagonista se enfrenta a ese día a día con influencers, que los hay que son muy profesionales, pero también hay gente que acaba de llegar que es un desastre. Quería invitar al lector a que conociera todo eso, que a veces no es tan bonito. Y también quería poner en valor ese trabajo que hace la gente que está detrás.

Núria Marín, expresentadora de 'Sálvame' y 'Socialité'. SERGIO GARCÍA CARRASCO

Usted es muy activa en redes: ¿se considera influencer?No, yo me considero creadora de contenido y entretenedora. Utilizo las redes para entretener, que es lo mismo que hago en televisión, solo que hoy en día existe otra plataforma en internet para hacerlo sin que te den un programa. Pero de vez en cuando explicas algo tuyo, como que utilizo una pasta de dientes porque tengo sensibilidad dental, y hay cuatro chicas que también tienen sensibilidad dental y quieren saber. Entonces en ese sentido estás influenciando y de ahí que las marcas te quieran contratar. Pero influencer me parece una palabra muy grande. A lo mejor sí lo soy, pero me identifico más con entretenedora.

Aunque ya no esté en Telecinco, siempre ha estado vinculada a la televisión y continúa en TV3, ¿verdad?No he dejado de estar en la tele en ningún momento. Salí de Socialité el 1 de enero y a la semana siguiente estaba en Està passant, que es un programa de actualidad de TV3, y ahí tengo una sección de corazón en clave de humor.

También acaba de estrenar Love Cost.Sí, es un programa de citas. Está en la plataforma 3Cat, que podéis verlo subtitulado si no habláis catalán. Es un programa en el que un protagonista viene a buscar el amor y tiene cuatro interesados: dos van por amor y dos por dinero. Tiene que ir descartando hasta que se queda solo con una persona y se desvela si va por amor o por dinero. Es muy divertido, me lo he pasado muy bien haciéndolo y he podido mostrar otro registro nuevo como presentadora.

Parece que siempre se rodea de amor…Cuando recibo la propuesta de hacer Love Cost era verano y estaba escribiendo Soy Afrodita, y fue una casualidad que me propusieran hacer un programa de citas justo entonces, fue como muy cósmico. Qué guay tener dos proyectos que están vinculados a algo tan bonito como es el amor.

¿Cómo vivió el final de Sálvame?Lo viví en Londres, previa coronación de Carlos y Camila. Estaba con mis compañeros para un especial de Socialité, y entonces recibimos el mensaje con la noticia que se publicó. Fue un shock, es muy duro enterarte así, y luego nos llegó la confirmación por parte de la productora. Lo que hicimos fue aparcar todo lo que se nos pudiese pasar por la cabeza hasta el día siguiente, porque teníamos que hacer un especial, teníamos dos conexiones, una con Sálvame y otra con el Deluxe. Era fingir que no estaba pasando nada y fue complicado, porque era un momento que estaba viviendo con muchísima ilusión y se fastidió.

Núria Marín, autora de 'Soy Afrodita'. SERGIO GARCÍA CARRASCO

¿Cuando cancelaron Sálvame temía que lo próximo fuera Socialité?Claro, efecto mariposa. Era lógico pensar '¿y ahora qué va a pasar con nosotros?'. Sálvame se acaba el 23 de junio, María Patiño y yo resistimos seis meses más en Socialité. No sabíamos si el programa seguiría, si seguiría sin nosotras, sin una de las dos... Había tantas posibilidades que hicimos el ejercicio de intentar seguir como si nada y, si tenía que pasar algo, ya pasaría. Pero algo ya te ibas oliendo.

¿Cómo vivió la decisión de apartar a María Patiño y a usted del programa?Lo vivimos todos como un terremoto. En mi caso, podía olerme que tarde o temprano acabaría saliendo, no había que ser muy lista para intuirlo. Lo vives con cierta inquietud porque hay muchos medios que hablan del tema y no paras de recibir inputs sobre este tema. No es algo que quede en la oficina de lo que, cuando sales, te puedes olvidar. No puedes porque hay mucha información. Lo que llevaba peor era el ruido mediático y que me enviaran titulares por WhatsApp, que no eran necesariamente sobre mí, sino sobre la empresa o sobre lo que iba a pasar. Eso es lo que me afectaba más, no paraba de silenciar medios a los que sigo habitualmente para no leer nada. También usé la novela o TikTok como lugar en el que refugiarme.

¿Ha visto a María Verdoy al frente de Socialité?Me he permitido mirar por mí antes que por nadie, y a día de hoy no me veo viendo el programa porque, obviamente, no me quiero enfrentar a algo que me pueda hacer daño. Entonces me lo voy a ahorrar por ahora, pero seguro que lo está haciendo fenomenal.

¿Qué se lleva de Sálvame y Socialité?Me llevo gente, me llevo aprendizaje, me llevo una forma única de hacer televisión. La gente de La Fábrica de la Tele somos superhéroes: somos capaces de hacer cosas en tiempo récord, somos resolutivos. Me enorgullece haber trabajado en Sálvame, en Socialité y en Cazamariposas porque había una creatividad brutal y todo eso nos lo llevamos.

¿Cómo es actualmente su relación con Mediaset?He ido a promocionar la novela a la cadena. O sea, todo está bien, no trabajo allí, pero entiendo que está bien. Me he sentido bien recibida cuando he ido a otras cosas.