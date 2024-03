Lambán discrepa de la euforia de Bolaños por la ley de amnistía: "No es un día en el que, como socialista, me sienta orgulloso"

El expresidente de Aragón y actual secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, no comparte la euforia mostrada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras el acuerdo alcanzado con Junts para sacar adelante la ley de amnistía, y no ha dudado en expresar públicamente su descontento con ese pacto.

"Lamento discrepar con el compañero Bolaños, pero hoy no es un día en el que, como socialista, yo me sienta especialmente orgulloso", ha escrito Lambán en su cuenta de Twitter, dejando claro una vez más que un sector del PSOE no está cómodo con los acuerdos alcanzados entre la cúpula socialista y las formaciones independentistas.

Este jueves, Bolaños ha llegado a calificar la ley de amnistía como "un referente mundial" y ha subrayado que la norma pactada con Junts es "una gran noticia para Cataluña y para toda España".

"Esta es una ley que hoy marca historia (...) la historia de un Gobierno valiente, de un partido Socialista valiente, que se mira a los ojos con personas que piensan muy diferente y que desde hoy abre una nueva etapa para hacer política dentro de las instituciones", ha dicho Bolaños, que incluso se ha felicitado a sí mismo por el acuerdo alcanzado.

Este miércoles, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también mostró su malestar con la ley de amnistía y subrayó que "se quieren cerrar fracturas en Cataluña, pero a cosa de abrirlas en el resto de España".