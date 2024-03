El año pasado, para alegría de sus fans, Camila Cabello y Shawn Mendes retomaban su relación. Un romance que, sin embargo, fue ante todo breve, pues poco después anunciaban su ruptura definitiva. Ahora, la cantante de Havana o Shameless ha hablado sobre este amor y sobre cómo no tiene miedo ni a decir que sí cuando siente que algo puede funcionar ni a decir no cuando se da cuenta de que algo ya no da más de sí.

"Creo que se sabe, pero es que soy una fan [de Mendes]", ha comenzado bromeando Camila en una entrevista para el pódcast Call Her Daddy. , añadiendo que le "apoyó mucho" en el pasado. Y ha relacionado esto con el hecho de volver a salir con el autor de Señorita tras su anterior relación, que duró de 2019 a 2021.

"Personalmente, creo que es útil", ha dicho, "porque soy ese tipo de persona a la que no le puedes prohibir nada porque va a querer hacerlo más". Aun así, Cabello sostiene que no se arrepiente de que ocurrisese: "Es una locura porque soy un poco impulsiva en ese sentido; pero si siento algo, lo digo".

"Lo peor de vivir [una historia de amor así] está en la mente, pero luego pienso en Ryan Gosling en El diario de Noa construyendo una casa para esa persona y.... Vamos, que prefiero decirlo y ver qué pasa. Y ya luego fue lo de despertarme al día siguiente y descubrir que había sido muy documentado", ha admitido sobre sus fotografías con Mendes en el festival de Coachella.

"Yo elegí ese camino. Es que fue así: un camino curioso, un momento divertido", ha continuado la joven de 27 años, explicando a continuación por qué está segura de que ella y su expareja nunca van a volver a estar juntos. "Ni siquiera fue una decisión, creo que sencillamente pensamos: 'Pues sí, esto la verdad es que no funciona", ha confirmado.

"No nos hace ningún bien. Y creo que, afortunadamente, estaba en un momento de mi vida en el que me llevó menos tiempo darme cuenta. A los dos nos tomó menos tiempo decir: 'Ni nos hace ningún bien ni tenemos que intentar tantísimo hacerlo funcionar'. Está todo bien. No es para sentirse culpables, sino un 'Seamos amigos, te quiero, está bien, sigamos adelante", ha agregado.

Por último, la artista ha finalizado compartiendo sus sentimientos actuales hacia Shawn, quien parece ser su expareja favorita: "Siempre me voy a preocupar por él y lo voy a seguir queriendo, es una buena persona. Y tengo suerte porque otras personas tienen exparejas que son horribles, y él no lo es. Es una persona de verdad que muy amable y muy buena".