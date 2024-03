María Patiño arremete contra Genoveva Casanova, pero esquiva a sus abogados: "Es de lo más ridículo"

Genoveva Casanova ha vuelto renovada. Después de estar desaparecida en todos los sentidos desde que hace cuatro meses se publicaron las fotos de su noche con Federico de Dinamarca paseando por las calles de Madrid, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo ha vuelto a las redes sociales y lo ha hecho por todo lo grande, con un mensaje hacia sus seguidores en el que agradece el apoyo recibido en todo este tiempo.

Además, la mexicana reaparecerá en televisión como el fichaje estrella de la próxima edición de El Desafío. Según reveló el presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, su fichaje se cerró hace casi un año, y desde entonces lo han mantenido en secreto.

Al parecer, según contó el espacio que presenta Emma García Fiesta, Genoveva estaría viajando escondida en los maleteros de los coches para no ser vista por la prensa. De hecho, aseguran haberla vista salir de un maletero al llegar a la grabación, precisamente, de El Desafío.

Actitudes que no han gustado a María Patiño, que se ha mostrado especialmente dura con la mexicana. Eso sí, lo ha hecho esquivando las demandas que Genoveva planea interponer con sus abogados, por lo que se ha limitado a escribir solo sus iniciales. "Lo de G. C. Es de lo más ridículo q he visto en mi vida", escribe en X. Y, aunque muchos teorizaban sobre el destinatario de sus palabras, todos dan por hecho que se trata de la actriz.