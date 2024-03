David Verdaguer está viviendo un momento muy dulce. El actor, que ganó recientemente el Goya por su interpretación del humorista Eugenio, reapareció este fin de semana en la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga.

"Estoy muy feliz y muy contento, encantado de la vida", dijo al reportero de Europa Press. Además, señaló qué le dijo su hija Lupe tras haberle dedicado el galardón.

"Me dio las gracias por hablar de ella y dedicarle el premio. Me quiere mucho, yo también la quiero mucho a ella, es mi persona favorita del mudo. Ahora tiene seis años y me quiere mucho, cuando tenga 12 o 14 igual ya no tanto", bromeó.

Entonces, confirmó con total naturalidad que se ha separado de la madre de la niña, la también actriz María Rodríguez Soto. "Con María todo bien, estamos muy bien los dos con Lupe. Una separación es muy difícil, claro, pero estamos muy bien y muy felices", explicó el intérprete.

"Separarse y ser de izquierdas es muy jodido, porque quieres hacer las cosas bien y cuesta, pero lo hacemos, lo hemos conseguido y los tres nos queremos mucho, que es lo importante", añadió sobre este asunto.