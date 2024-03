El crítico de cómic Gerardo Vilches denuncia que una editorial ha utilizado IA para diseñar la cubierta de su libro sin su permiso

Nueva polémica por el uso de inteligencia artificial en el diseño gráfico. El crítico de cómic, historiador y escritor Gerardo Vilches ha denunciado en su cuenta de X que la editorial Nowtilus ha utilizado la tecnología para idear la cubierta de una reedición de uno de sus libros sin su consentimiento.

"Hoy tengo que contaros algo. Recientemente, @Nowtilus ha puesto a la venta una nueva edición de mi obra Breve historia del cómic, cuya cubierta está realizada con imágenes generadas por IA. Dicha cubierta no cuenta con mi aprobación ni he tenido nada que ver en su elección", ha comenzado diciendo.

Vilches explica, asimismo, que ni tan siquiera tenía noticias de que la editorial iba a cambiar la cubierta del libro en su reedición. "En ningún momento se me comunica el cambio de cubierta ni se me muestra esta imagen o se me pide aprobación. Me enteré de su existencia cuando la vi circular por internet. De hecho, ni siquiera la he visto en formato físico, porque la editorial no me ha enviado ejemplares", señala.

Hoy tengo que contaros algo. Recientemente, @Nowtilus ha puesto a la venta una nueva edición de mi obra, "Breve historia del cómic", cuya cubierta está realizada con imágenes generadas por IA. Dicha cubierta no cuenta con mi aprobación, ni he tenido nada que ver en su elección. pic.twitter.com/CAhblq9NQ5 — Gerardo Vilches (@WatcherBlog) March 6, 2024

En este punto, aprovecha para condenar el uso de la inteligencia artificial en casos como este. "Mi postura sobre la IA generativa es clara y la he expresado varias veces: está basada en el robo y en el uso no autorizado del trabajo de los y las verdaderas artistas. Lo rechazo totalmente".

Por último, Vilches explica a sus seguidores, los interesados en su obra, que "existen todavía ejemplares de la anterior edición". "Lamento mucho la situación, pero creo que es la única forma de concienciar a las editoriales", ha concluido.