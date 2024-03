Nagore Robles se sincera sobre los "episodios insoportables" que lleva sufriendo "toda la vida" por su problema de salud

Nagore Robles ha decidido poner solución a un serio problema de salud que lleva "años normalizándolo". En las últimas horas, la que fuera concursante de GH ha tomado la determinación de acudir al médico tras haber padecido de forma continuada unos "dolores horribles e insoportables" cada vez que tiene la menstruación.

"Qué dolor más horrible... Menos mal que hoy tengo fisio y en breve la cita con mi ginecóloga, que me ayudará a reducir este dolor. Llevo normalizando toda mi vida estos episodios insoportables y no quiero ni debo hacerlo por más tiempo", ha reflexionado la colaboradora de televisión a través de su perfil de Instagram.

Y es que, a pesar de que no es la primera vez que la influencer alude a este problema de salud que sufre cada vez que le baja el período, lo cierto es que nunca le había puesto remedio. O, al menos, hasta ahora. Así pues, la ex de Sandra Barneda ha hecho partícipes a sus seguidores de su situación, enseñando una impactante fotografía en la que se pueden ver las secuelas que deja en su cuerpo la menstruación.

Nagore Robles, sobre sus problemas con la menstruación. NAGORE_ROBLES / INSTAGRAM

Se trata, en este sentido, de una inflamación en la zona de la barriga que, además de un visible abultamiento, le provoca unos fuertes dolores. "Dime que tienes la regla sin decirme que tienes la regla", ha expresado con ironía la de Vizcaya en sus historias de Instagram para, así, visibilizar este problema de salud, muy habitual entre muchas mujeres.

"Me acaban de masajear el útero y me siento un poquito mejor", ha reconocido Nagore, tras acudir a su ginecólogo para tratar de descubrir el origen de sus reglas dolorosas, las cuales "no hay que normalizar". "Ahora, a tratar la espalda y la cicatriz de la operación", ha añadido, en referencia a la cirugía a la que, hace unos meses, tuvo que someterse.