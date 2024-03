Jorge Sanz desmiente haber tenido una relación con Belén Esteban: "Novios no, ojalá"

Este fin de semana, Málaga se llenó de estrellas del séptimo arte por su festival de cine, al que acudieron actores, directores y demás profesionales del sector. Y, entre ellos, estaba Jorge Sanz, quien no tuvo pelos en la lengua al contestar a los reporteros, aunque eso le supusiera "meterse en un charco".

El intérprete habló sobre el cine español y alabó al festival, que es "muy amable" con el sector, más ahora que se ha abierto a Latinoamérica y sirve de escaparate para todas las grandes películas que están por venir.

Pero no fue de su profesión sobre lo único que le preguntaron, sino también de un comentado affair que se rumoreaba y del que nunca ha hablado: con Belén Esteban.

"No, fuimos amigos y salimos juntos alguna vez", respondió, entre risas, al reportero de Europa Press. "Me parece una chica fantástica, una luchadora, una mujer que se ha hecho a sí misma y que se ha echado la vida a la espalda. A mí ese tipo de gente me cae muy bien".

"Novios no, ojalá", añadió, sorprendiendo al periodista, y entonces aclaró que lo decía porque era muy guapa: "Era un monumento, lo sigue siendo, pero vamos, que sí... Vaya charco en el que me acabo de meter".