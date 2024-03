El caso Koldo ha hecho resonar las comisiones que cobraron los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño con la compra de mascarillas por el Ayuntamiento de Madrid en los peores momentos de la pandemia. Una situación que se investigará también en la comisión de investigación en el Congreso pero que, para José Luis Martínez Almeida, nada tiene que ver con la trama de corrupción ocurrida en Baleares.

El alcalde de la capital cree que hay, principalmente, tres diferencias muy sustanciales entre ambos escándalos: considera "lo de Baleares" una trama corrupta "instigada desde el PSOE, la Secretaría de Organización y el Ministerio de Movilidad", mientras que lo que se produjo en Madrid fue "una estafa". Compara también que, aunque no está imputado, "está directamente inculpado el exsecretario de Organización", José Luis Ábalos, "y su mano derecha por la ramificación en los gobiernos". En cambio, en el Ayuntamiento de Madrid, "no hay nadie imputado ni investigaron a nadie" a pesar de que lo intentaron "por tierra, mar y aire", argumenta.

La tercera diferencia sustancial que aprecia Almeida es que la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, "no quiso denunciar la estafa", si no, todo lo contrario: "La ocultó y dejó que pasara el tiempo". El Ayuntamiento de Madrid "fue el primero que se personó" como acusación particular en la investigación de Luceño y Medina.

Comparaciones que nada tienen que ver para el regidor de la capital que se pregunta, si se asumiera la tesis del PSOE: "¿Si para ellos lo que hizo Almeida era motivo de dimisión, por qué no piden la dimisión de Armengol? Ahí es donde ganarían credibilidad y coherencia". Para Almeida, lo que tratan de hacer los socialistas es distraer y poner en marcha "la táctica del ventilador" pero insiste en que la presidenta del Congreso de los Diputados responda a quién la llamó. "¿Fue Ábalos o Koldo? Porque uno de los dos fue", se pregunta José Luis Martínez-Almeida.

El alcalde de Madrid ha insistido en pedir la dimisión de Francina Armengol porque "la tercera autoridad del Estado por decencia, por decoro y por dignidad", cuando está investigada por la Fiscalía Europea, "no puede seguir ni un minuto más en su cargo".