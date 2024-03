El PSOE andaluz reutiliza el lema contra la Manada en su campaña del 8-M para atacar a Moreno y todo el Gobierno le exige su retirada

A tres días de que se celebre el Día Internacional de la Mujer, en el que los partidos de uno y otro color suelen apelar a la unidad de acción a favor de la igualdad real entre hombres y mujeres, la polémica está ya servida en Andalucía a cuenta de una campaña del PSOE-A contra la gestión del Gobierno de Juanma Moreno en materia de igualdad. En ella, los socialistas han reutilizado el lema que se hizo popular en apoyo de la víctima de la Manada, lo que ha provocado indignación y críticas masivas por parte de todo el Ejecutivo y del PP-A, que exigen la retirada de esta iniciativa, algo que los socialistas ya han confirmado que no harán.

Fue en 2018 cuando la sentencia de la Audiencia de Navarra condenó a los cinco integrantes de la Manada a nueve años de prisión por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de 2016, librándoles de una pena superior por violación. El fallo provocó un clamor popular y miles de personas, mujeres en su mayoría, se echaron a la calle al grito de "Hermana, yo sí te creo" para mostrar su apoyo a la víctima.

Ahora, el PSOE andaluz ha hecho suyo ese lema y le ha dado la vuelta para decirle al presidente de la Junta: "Moreno Bonilla, yo no te creo, #cambiaelguion", en una campaña lanzada a través de las redes sociales en la que denuncian que Andalucía "va a menos" en materia de igualdad, con "recortes en el presupuesto" y la "supresión de los informes sobre impacto de género".

🟣 Moreno Bonilla celebra el #8M eliminando los muchos avances que habíamos conseguido en igualdad entre hombres y mujeres, vía decreto.



✖️ Su concepto de feminismo, como el de ecologismo o la defensa de los servicios públicos, es una simple y falsa fachada que para nada tiene… pic.twitter.com/KqwZZNr18a — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) March 4, 2024

La reacción ha sido inmediata por parte de todos los miembros del Gobierno andaluz y del propio PP, que han tildado la campaña socialista de "inaudita", "inaceptable" y una "barbaridad", entre otros calificativos, acompañando todos sus comentario con el hashtag #YoSíTeCreo y exigiendo una disculpa y la retirada de la campaña. El portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, acusa al PSOE-A de "manipular mezquinamente" un lema que "se usa internacionalmente para denunciar el abuso sexual", crítica a la que se han sumado todos los consejeros.

Desde la dirección del partido, su secretario general, Antonio Repullo, ha lamentado que "cuando no tienes un plan, cuando no entiendes a las andaluces ni a los andaluces, solo te queda atacar al adversario. Señor Espadas, céntrese, retire esta barbaridad y no instrumentalice a la violencia de género, por favor". En la misma línea se ha manifestado el portavoz parlamentario de los populares, Toni Martín, que acusa al PSOE andaluz de "romper todas las líneas" y a su secretario general, Juan Espadas, de "perder el norte".

Cuando en un tema tan vital como la igualdad se usa a la mujer como arma política de forma tan burda y denigrante, el PSOE vuelve a dar un salto atrás en una lucha común



Falta altura de miras, sobra desesperación. Las mujeres no somos propiedad de nadie



LAS MUJERES SOMOS LIBRES pic.twitter.com/0B3dtBfThx — Loles López (@loleslopez) March 4, 2024

Espadas lo desvincula de la Manada

Los socialistas, lejos de recular, defienden su campaña y afirman que la mantendrán hasta el viernes. "¡Esto es de traca!", ha dicho Espadas en su cuenta de X en relación a las reacciones del PP, al que acusa de hacer del "insulto" a los socialistas una "práctica habitual de su forma de hacer política".

El líder de la oposición defiende que la campaña socialista del 8-M tiene una "finalidad muy clara", que es la de poner de manifiesto "la falta de compromiso de Moreno Bonilla y su Gobierno en materia de igualdad". Asegura el socialista que no tiene "ningún interés en faltarle el respeto a nadie" y desvincula el lema de la campaña del PSOE con la de la Manada. "Lo único que hemos dicho es que no nos creemos el compromiso en materia de igualdad de Moreno Bonilla. Cualquier asimilación con otras campañas responde o a la mala conciencia o que no quieren hablar del fondo de la cuestión", ha aseverado, antes de incidir en sus críticas al PP, del que afirma que "mantiene algunas de las políticas de Vox", como el teléfono de violencia intrafamiliar.