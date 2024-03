Joana Sanz estalla contra quienes relacionaron un comentario suyo con la sentencia de Dani Alves: "Se ha tergiversado"

Tras la sentencia de Dani Alves por la agresión sexual a una joven en diciembre de 2022, su mujer, Joana Sanz, se encuentra en el foco de la polémica por un comentario que hizo con el que se pensó que estaba riéndose de la víctima de su marido. La modelo fue duramente criticada y ha respondido a través de sus redes sociales.

"Me parece alucinante, aquí sacamos todo de contexto y van los cuatro de turno que lo replican y es que no tiene nada que ver con nada. No doy crédito con esas cosas de verdad", estalló a través de sus stories, quejándose de "tener que estar justificando cada cosa" que dice o hace.

La modelo aclaró que lo que publica en redes "son cosas espontáneas" que le salen "de sentimientos". "Dejen de relacionarlo todo el tiempo con el tema judicial, o con Dani. Son cosas mías de mi vida", añadió en un vídeo dirigiéndose a sus seguidores.

"Me encanta que me jalen del pelo y que me empotren. No nos hagamos las puritanas ahora, me fascina esa pasión, esa fogosidad, que te agarren el pelo y te besen y te coman entera", expresó en su perfil, dejando claro que en ningún momento puso ese comentario con la intención de burlarse de la víctima de Alves.

Pero, tras estas declaraciones, Joana Sanz recibió mensajes privados en los que una usuaria la insultaba y que ella misma mostró a través de sus stories. "Yo te cogía del pelo, pero para arrastrarte, que solo quieres pasta" y "Sinvergüenza, asquerosa", fueron algunos de los comentarios que recibió.

'Story' de Instagram de Joana Sanz. JOANA SANZ / INSTAGRAM

La mujer de Dani Alves respondió en su siguiente story: "Me parece increíble que entre mujeres aún existan estas cosas, y más cuando una mujer se considera feminista en su perfil". "Es increíble como en vez de apoyarnos entre nosotras, criticamos, insultamos y acosamos sin saber", expresó la modelo.

"Se han tergiversado mis palabras para crear audiencia a cualquier coste. Es una lástima que yo no me pueda expresar sexualmente casi un año y medio después. Soy joven y disfruto, no le debo nada a nadie. A quien le moleste, piensen en cómo mejorar sus propias vidas", concluyó.