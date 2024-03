La divertida historia, con final feliz, de la pedida de mano de Millie Bobby Brown: "Fue un reflejo de quién es"

Se cumple ya casi un año desde que Jake Bongiovi le propusiera matrimonio a Millie Bobby Brown. Desde entonces, la actriz no puede estar más contenta con su relación y así lo ha querido compartir con todos sus seguidores.

Prueba de ello son la gran cantidad de fotografías que comparte en su perfil de Instagram, como fue la publicación por su cumpleaños en la que dejó más que claro que el 'sí, quiero' será inminente. Aunque, lo cierto es que la intérprete acaba de extrañar sus 20 años, casi pierde uno de los elementos más importantes para ella, su anillo de compromiso.

En su reciente entrevista para The Tonight late show de Jimmy Fallon, la actriz explicó como había sido su pedida de mano. Un recuerdo muy especial que guardaba un secreto: "Nos encanta bucear. Obtuvimos nuestras licencias de buceo juntos. Un día, estábamos de vacaciones y él me dijo: 'Mill, tienes que estar despierta a las 8 de la mañana. Vamos a bucear'".

"Nos sumergimos, muchos metros al fondo, y él me dio una concha que abrió y había un anillo", continuó relatando. Jake, su prometido, lo tienes todo pensado y, por ello, aunque por las máscaras no podían hablar, fueron capaces de comunicarse: "Entonces lo miré y empecé a balbucear".

Lo que nunca hubieran imaginado es que la original idea les jugaría una mala pasada: "Puso el anillo en mi mano y cuando fui a mostrárselo el anillo se resbaló de mi dedo y empezó a caer en picado muy rápido. Fue como en una película. Jake se lanzó al interior, muy profundo".

Para Millie, aquel acto supuso, como así contó en el programa, la prueba perfecta de que su relación sería perfecta. Porque, según ella, su manera de actuar era "un reflejo de quién es él' y por eso podrá siempre apoyarse mutuamente: "Si alguien deja caer el balón, lo atraparemos".

Finalmente, una vez ya en tierra firme, Bongiovi no solo le volvió a pedir si se quería casar con él, esta vez a viva voz, sino que confesó que aquel no era el anillo real: "Mi madre le dijo:' Por supuesto que no, Jake, no llevarás mi anillo allí. Lo dejarás caer'. Ella tenía razón".